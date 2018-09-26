İslam’a adanmış ömürler anılacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 1-7 Ekim'de düzenlenecek, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası"nın bu yılki teması, "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olacak. Başkanlıktan 81 il müftülüğüne gönderilen yazıya göre, hafta kapsamında "Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler" konusu ele alınacak. Hafta boyunca yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilecek etkinliklerle din görevlilerinin İslam tarihi ve medeniyetindeki yeri ve önemi üzerinde durulacak, din hizmetlerine büyük emekler vermiş örnek şahsiyetler ile cami ve Kur'an kurslarının imar ve ihyasında önemli fedakarlıklarda bulunan hayır sahipleri hatırlanacak. Böylece cami ve din görevlilerinin tarih boyunca yüklendikleri misyonun canlı tutulmasına katkı sağlanacak. Ayrıca, "Yanımızda olan birileri var" sloganıyla hazırlanan din görevlileriyle ilgili görseller de sosyal medyada ve etkinlik alanlarında kullanılacak.

MUTLAK ÖRNEKLERİ TANIYACAKLAR

Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, Selçuklu ve Osmanlı devleti dönemlerinde İslam alemine din hizmetleri noktasında katkısı olan yüzlerce alim ve hocanın olduğunu hatırlatarak, Cumhuriyet döneminde ise Gönenli Mehmet Efendi, ilk Kur'an muallimlerinden Nur-i Osmaniye Camisi imamı Hasan Akkuş Efendi, Mehmet Zahid Kotku, Mehmet Rüştü Aşıkkutlu, Kesik Bacak İsmail Efendi ve Abdurrahman Gürses gibi hocaların simge isimler arasında yer aldığını vurguladı. Anadolu'nun her köşesinde bu tür hizmetleri veren kişilerin bulunduğunu kaydeden Albayrak, etkinlikler kapsamında bu hocaların ve onların hizmet stratejisinin tekrar hatırlatılacağını ifade etti. Albayrak, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile ilgili belirlediğimiz konferansların her biri hizmet içi eğitim mesabesinde, pedagojik formasyon alanında gelişimi sağlayacak. Hademe-i hayrat olan bizlerin ahlakı, duruşu, tavrı, tarzıyla, mesai mefhumu gütmeden mutlaka örnek insan olması lazım” dedi.

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GÖNENLİ MEHMET EFENDİ

Balıkesir Gönen’de dünyaya gelen Mehmet Öğütçü (1903-1991), okumak için Anadolu’dan İstanbul’a gelen fakir öğrencilere destek olur, hanımların eğitimine büyük önem verirdi. İnsanları ferahlatan üslubuyla büyük kitleleri camilere çekmeyi başarmıştır.

HASAN AKKUŞ

İlk Kur’an muallimlerinden Hasan Akkuş (1895-1972), Kur’an öğretimi için müstakil bir dershane açma gereğine inanarak teşebbüse geçti. 1940-1950 yıllarında ilk yatılı Kur’an kursu modelini gerçekleştirmiş oldu. Burada birçok hafız yetiştirdi.

MEHMET ZAHİT KOTKU

Mehmet Zahit Kotku (1897-1980), 27 yaşında hilafetnameyi almış, icazet aldığı kitapların derslerini Beyazıd, Fatih ve Ayasofya gibi camilerde sürdürdü. Görev yaptığı camilerde her pazar ikindi namazın sonrası Râmûzü’l-ehâdîs dersleri verdi.

MEHMET RÜŞTÜ AŞIKKUTLU

Mehmet Rüştü Aşıkkutlu, (1901-1980) Trabzon’da imam-hatip, Kur’an Kursu öğreticiliği ve vâizlik yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Ankara ve İstanbul’da açılan kurslarda bütün rivayet ve tarikleriyle aşere okuttu. Tayyibetü’n-Neşr’i takrir etti.

KESİK BACAK İSMAİL EFENDİ

İsmail Efendi (1905-1972), çok sayıda talebe yetiştirmiş olup bunlardan doksan sekizine aşere, 3170 kadarına da tashîh-i hurûf belgesi vermiştir. Özürlü olmasına rağmen kendine güvenini yitirmemiş ve saygınlığını hayatı boyunca sürdürmesini başarmıştır.

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ABDURRAHMAN GÜRSES

Abdurrahman Gürses (1905-1972), Kur’an hizmetine gönül vermesiyle zihinlerde yer edindi. Çeşitli yerlerde tâlim ve kıraat dersleri verdi; davet üzerine gittiği Fas’ta Verş rivayetini okuttu. 100’den fazla talebeye aşere-takrîb icâzeti verdi.