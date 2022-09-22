İslamofobik saldırıların hedefi kadınlar

Avrupa İslamofobi Raporu’nun 2021’i kapsayan yedinci baskısında kıtanın birçok ülkesinde İslam karşıtlığını yasallaştırmak için bulunulan girişimlere yer verildi. Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı Avrupa İslamofobi Raporu 2021’de, bölge ülkelerinde geçen yıl boyunca yaşanan İslam karşıtı olaylar ve söylemler ele alındı. Çeşitli ülkelerden 33 akademisyenin katkı sağladığı raporda, çoğunluğu Avrupa’da yer alan toplam 27 ülkede İslamofobi’nin gidişatı incelendi.

SALDIRILAR KAYIT ALTINA ALINMIYOR

Raporda öne çıkan başlıklar şöyle: Avrupa polisi İslamofobik saldırılar için kayıt tutmuyor. Polis Müslümanlara yönelik kullanılan tehdit dili ve fiziksel saldırıları nefret suçu olarak görmüyor. Belçika’da yapılan saldırıların yüzde 89’u kadınlara yönelik. Olayların faillerinin yüzde 76,9’u erkek ve mağdurların ise yüzde 69’u kadınlardan oluşuyor. İspanya İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre ülkedeki nefret suçları bir önceki yıla göre yüzde 41’lik artış gösterdi. Almanya’da 2021 yılı içerisinde 732 kayıtlı İslamofobik suç işlendi. Fransa’da 213 suç işlendi. İsveç’te ise okuyan Müslüman çocukların yüzde 15’i ayrımcılığa maruz kalıyor.

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