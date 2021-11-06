İşlediği cinayeti 21 yıl sonra itiraf etti

Fuat Oktay'dan Lütfü Türkkan'a sert tepki: Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var burada

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.



Geçtiğimiz gün Bingöl'de İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine ettiği sinkaflı küfürlere sert tepki gösteren Oktay, 'Bingöl'de olanları duydunuz, gördünüz ve şahit oldunuz. Şehidinin ailesine dil uzatan alçaklar var burada. Batman buna göz mü yumacak?



Adına utanmadan da Millet İttifakı diyen bir illet ittifakı var ortada. Buna inanacak mı? Bizim milletimize kimse yalan söyleyemez. Onlar üretim bilmezler. Onlar sizin istihdamınızla ilgilenmezler. Onlar sizin dertlerinizle dertlenmezler. Ancak bir sonraki hedeflerine ulaşmak için CHP'siyle, HDP'siyle, İP'iyle CİP'iyle adı her neyse ufak tefek bir ton şürekasıyla size nasıl yalan söyleriz onun hesabı kitabı içindeler.' ifadelerini kullandı.

