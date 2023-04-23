İslim’in çifte bayramı

Neslihan Önder

Önce deprem, ardından sel felaketiyle sarsılan Şanlıurfa’da, birçok ev zarar gördü. 22 yaşındaki İslim Güneş’in evi de sel felaketinde zarar görenlerden biriydi. Evlilik hazırlığı yapan genç kız, 8 yıl boyunca bir fabrikada çalışarak hem ailesine destek verdi hem de para biriktirerek çeyiz aldı. Ancak sel felaketi sırasında tavana kadar yükselen su ve çamur, yıllarca biriktirdiği parayla aldığı çeyizi de kullanılamaz hale getirdi. Çeyizden geriye çamura bulanan eşyalar kaldı.

KADINLAR EL ELE VERDİ

İslim Güneş’in çeyizinin kullanılamaz hale gelmesinin görüntüleri basına yansıyınca AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Teşkilatı harekete geçti. Kadınlar, İslim Güneş için el emeği göz nuru ürünlerini hazırladı. Ardından çeyizler bayramda Şanlıurfa’ya götürülerek, İslim Güneş’in eşiyle oturacağı eve ulaştırıldı.

Çeyiz eşyalarını İslim Güneş’e ulaştıran ekipten AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Av. Dr. Rabia İlhan, “İslim kardeşimizin hayallerinin yarım kalmaması adına ne yapabiliriz diye düşündük. İslim kızımıza kendi evladımız evlendiğinde nasıl bir çeyiz hazırlayacaksak, öyle bir hazırlık yaptık. En ince ayrıntısına kadar düşünerek yemek takımı, tencere takımı, çatal bıçak seti, çay seti, elektrikli ev eşyaları, nevresim takımları, battaniyeler, hanımlarımızın el emeğiyle yapmış oldukları tülbent, havlu, patik gibi bir genç kızın çeyizinde olması gereken eşyaları tamamlamaya çalıştık. Kendisini ziyaret ederek çeyizini teslim ettik” dedi.

5 bin 50 bohça gönderildi

Çeyiz projesinin deprem bölgesinde de “Elimin Emeği Gözümün Nuru” adıyla devam ettiğini belirten İlhan, şu ana kadar 5 bin 50 tane çeyiz bohçasının konteyner kentlere gönderildiğini söyledi. İlhan, “Bu çeyiz bohçalarımızın içinde, bir evde temel ihtiyaç olabilecek el emeğiyle yapılmış tülbent, patik, banyo havlusu, seccade, kişisel ihtiyaç malzemeleri gibi eşyalar var. Bohçalarımıza, İstanbul’da bir kardeşlerinin olduğunu belirttiğimiz mektupları da ekledik” ifadelerini kullandı.







