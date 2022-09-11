İsmail Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın "polis promosyonu" iftirasına sert tepki

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ polisin promosyon parasının ENSAR, TÜRKEN, TÜRGEV gibi vakıflara bağış olarak verildiği iftirasını paylaşarak "Bu doğru ise dünyayı başınıza yıkarız. Elinizi polisin onurundan ve cebinden çekin. Zafer Partisi olarak söz veriyoruz. Bu doğru ise bu parayı faizi ile polisimize vereceğiz. dedi.

GÜNDEM Ümit Özdağ'dan yeni provokasyon: Emniyet'in açıklamasına rağmen FETÖ yandaşlarının kumanya yalanına ortak oldu

'SEN FETÖ'NÜN OYUNCAĞI BİR ZAVALLISIN'

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı çirkin paylaşıma tepki göstererek "Sen Fetö’nün operasyonunun oyuncağı bir zavallısın! Bir oy için her şeyi satarsın, bu ülkenin itibarı, birikimi, kurumları dahil!" ifadelerini kullandı.