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ANKARA

İsmail Demir: Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'ların, 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirerek 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
İsmail Demir: Bayraktar TB2 İHAlar 103 yangını ilk anda tespit etti
İHA'lar orman yangınlarının tespit edilmesinde kritik göreve sahip.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA'larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri

döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla" dedi.

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