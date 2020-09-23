İsmail Demir duyurdu: Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, savunma sanayinin Türk askerine sahada fark oluşturacak ürünleri sunmaya devam ettiğini belirtti.

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"Askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak"

Twitter hesabından açıklama yapan demir şu ifadeleri kullandı :“Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. @STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.”

2️⃣ @STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. pic.twitter.com/y54MvRFwfI — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 23, 2020

OYNAT 03:12 Savunma Sanayii Başkanlığı, M60T Tank modernizasyonlarını tamamladı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki tüm M60T tanklarını modernize ederek M60TM konfigürasyonuna yükseltti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Tanklarımızı aktif koruma sistemleriyle modernize ederek, bu kabiliyete sahip dünyada üç ülkeden biri haline geldik' dedi. BiP'te paylaş

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