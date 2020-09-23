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POLİTİKA

İsmail Demir duyurdu: Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7'nin güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demir, "Sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. Aynı zamanda hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı
Mehmetçik'e kesintisiz atış imkanı

Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, savunma sanayinin Türk askerine sahada fark oluşturacak ürünleri sunmaya devam ettiğini belirtti.

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"Askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak"

Twitter hesabından açıklama yapan demir şu ifadeleri kullandı :“Taşınabilir Mühimmat Sistemleri DM-5 ve DM-7 güvenlik güçlerimizin kullanımında. 5.56 ve 7.62 mm makineli tüfekler için geliştirilen sistem, kesintisiz atış imkanı sağlıyor. @STMDefence tarafından tamamen Mehmetçik’in ihtiyaç, talep ve deneyimlerine göre geliştirilen sistem, benzerini üreten 3 ülkenin ürünlerine göre daha üstün özelliklere sahip. Sistem; hafifliği, dayanıklılığı, ergonomisi ve tek personelle kullanılabilmesi, vücut özelliklerine göre ayarlanması, kurma, takma, hazırlama süreçlerini kaldırıp anında ateş gücü sağlaması gibi özellikleriyle askerimize sahada önemli avantaj sağlayacak.

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