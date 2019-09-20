Gündem İSMEKte işten çıkarılan öğretmenler eylemde
İSTANBUL

İSMEK'te işten çıkarılan öğretmenler eylemde

327 branş 800’e yakın programla 39 ilçede hizmet veren İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları’nın (İSMEK) öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi üzerine mağdur olduklarını söyleyen öğretmenler İBB’nin Saraçhane binası önünde toplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB’nin Saraçhane binası önü
İBB’nin Saraçhane binası önü

Grup adına yapılan açıklamada İSMEK’e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi sonrası, yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin mağdur edildiği ifade edildi.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Açıklamada şöyle denildi: "İSMEK’te bugün ne yazık ki 40'a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve 2500’e yakın öğretmenin görevine son verildiğini görüyoruz. 23 Eylül'de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK’te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz."

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