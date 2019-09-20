İSMEK'te işten çıkarılan öğretmenler eylemde

Grup adına yapılan açıklamada İSMEK’e öğretmen alım ihalesinin iptal edilmesi sonrası, yarı zamanlı çalışan öğretmenlerin mağdur edildiği ifade edildi.

MAĞDURİYET GİDERİLMELİ

Açıklamada şöyle denildi: "İSMEK’te bugün ne yazık ki 40'a yakın kurs merkezinin kapatıldığını ve 2500’e yakın öğretmenin görevine son verildiğini görüyoruz. 23 Eylül'de yapılacağı söylenen ihalenin de iptal olması sebebiyle kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduk. İSMEK kurslarında branş sayılarında küçülmeye gidilmesi ve hiçbir siyasi ayrım gözetilmeksizin işe alınan yarı zamanlı çalışan öğretmenlerinin sözleşmesinin yenilenmemesi, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır. İSMEK’te yarı zamanlı çalışan öğretmenler olarak bir an önce mağduriyetin giderilip, tekrardan öğrencilerimizle buluşmak istiyoruz."