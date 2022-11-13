Gündem İspanya Patriot desteğini sürdürecek Görev süresi uzatıldı
ADANA ANKARA AVRUPA

İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı

Türkiye'nin hava savunmasına destek için İspanya'dan gönderilen Patriot füzelerinin görev süresi, Haziran 2023'e kadar uzatıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İspanya Patriot desteğini sürdürecek: Görev süresi uzatıldı
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre; İspanya'nın, Türkiye'nin hava savunmasına katkı için gönderdiği Patriot füzeleri, Ocak 2013’te Adana'da konuşlandırıldı. Görev süresi bu yıl sonunda sona eren füzeler için sistemin ve askerlerin görev süresi, Haziran 2023'e kadar uzatıldı. Sürenin İspanya'nın tarafından uzatıldığı belirtildi.

  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, İspanya Savunma Bakanı Robles'e müttefiklik ruhuna uygun hareket etmesi ve desteklerinden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Türkiye hem Patriot hem S-400 alabilir mi?
GÜNDEM
Türkiye hem Patriot hem S-400 alabilir mi?

Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor
DÜNYA
Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi yerleştiriliyor

Bu kez Patriot ile oyalayacak
DÜNYA
Bu kez Patriot ile oyalayacak

25 hesap tespit edildi

25 hesap tespit edildi

​EGM provokatif paylaşımlara karşı harekete geçti.
TFF açıkladı: Maç ertelendi

TFF açıkladı: Maç ertelendi

Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı.
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Adanın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

​Fuat Oktay'dan Beyoğlu'ndaki patlamaya ilişkin açıklama.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Patlamada 6 kişi vefat etti, 53 kişi yaralandı.

Can kaybı ve yaralılar var: Ekipler bölgeye sevk edildi.

Teröre karşı ortak ses

Teröre karşı ortak ses

​Patlama sonrası siyasilerden art arda mesajlar.

Bahçeli: Kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz.

​7 bin 4 FETÖ şüphelisi tespit edildi.

​Aleyna yoğun bakımda: Ehliyetsiz sürücü serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.