Gündem İSPARK otoparklarını değnekçiler işgal etti
İSTANBUL

İSPARK otoparklarını değnekçiler işgal etti

İSPARK otoparklarını değnekçiler işgal etti

İSPARK'a ait bazı otoparklar akşam saatlerinden sonra "Değnekçi" olarak adlandırılan kişiler tarafından işgal ediliyor. 12 saat olarak hizmet veren İSPARK'larda akşam saatleri ortaya çıkan değnekçiler vatandaşları tehdit ederek para alıyorlar.

Haber Merkezi DHA
İSPARK otoparkında vatandaşlardan tehditle para alan değnekçiler görüntülendi.
İSPARK otoparkında vatandaşlardan tehditle para alan değnekçiler görüntülendi.

İBB iştiraki olarak 2005 yılından bu yana kentin birçok noktasında bulunan İSPARK otoparkları günde 2 milyondan fazla araç sahibine hizmet veriyor. Bu otoparkların bazıları 24 saat, bazıları da 12 saat hizmet veriyor. 12 saat hizmet veren otoparklar birçoğunda mesai bitiminin ardından 'Değnekçi' olarak bilinen kişiler tarafından işgal ediliyor.

DHA
İSPARK otoparkında vatandaşlardan tehditle para alan değnekçiler görüntülendi.

"TEHDİT EDİYORLAR"

Değnekçiler, 12 saatin ardından ücretsiz olması gereken otoparklarda sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. Karşılığında hiçbir fiş veya fatura vermeyen değnekçilerin işgal ettiği yerlerden biri de Fatih'te, Eski Galata Köprüsü'nde bulunan İSPARK otoparkı.
Saat 08.00'den itibaren yetkili personel tarafından hizmet verilen otoparkta akşam 19.00'dan görevli kalmıyor. Havanın kararmasının ardından değnekçiler burayı işgal ediyor. Bu kişiler sürücülerden en az 10 lira talep ediyor. Araç modeli ve kişiye göre de fiyatlarda oynama yapan değnekçiler en az 4 kişilik gruplar halinde gece geç saatlere kadar bekliyor. 50 araç kapasiteli otopark sabah saat 08.00'de yetkili personelin gelmesiyle yine resmi tarifeye dönüyor. Değnekçilere para vermek zorunda kalan vatandaşlar, ücret ödemedikleri zaman tehdit edildiklerini söyledi.

İSPARK: NİTELİKSİZ İŞLETMECİLERİ EMNİYETE BİLDİRİN

İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret ve Anonim Şirketi'nin (İSPARK) internet sitesinde yer alan ifadede, çalışma saatleri dışında tespit edilen niteliksiz işletmecilerinin emniyet birimlerine bildirilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca sitede mesai saatleri arasında İSPARK'a park edilmesi karşılığında, sürücüye fiş veya fatura verilmemesi durumunda da İstanbul Büyükşehir Belediyesi 153 Beyaz Masa'ya vatandaşlara ihbarda bulunulması istendi.

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İSPARK otoparklarına değnekçi işgali
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İSPARK otoparklarına değnekçi işgali
İSPARK'a ait bazı otoparklar akşam saatlerinden sonra 'Değnekçi' olarak adlandırılan kişiler tarafından işgal ediliyor.


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