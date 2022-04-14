İSPARK’ı enflasyona ezdirdiler

İSPARK otoparklarına en son Ocak ayı itibariyle yeni bir tarife uygulanmaya başlanmıştı. İBB, meclise sunduğu ücret tarife güncellemesiyle 2022’de ikinci kez zam yapmaya hazırlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İSPARK, İSTON, İETT, Kültür AŞ, İSPARK gibi şirketler toplu sözleşme yapamadığı için işçilere verilen zam sözü 16 Şubat 2022’de belediye meclis komisyonu tarafından onaylandı. 17 Şubat’ta İBB Meclisi’nin yüzde 50 zam kararı, AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla geçerek yürürlüğe girdi. Söz konusu zammın 1 Mart itibariyle uygulamaya geçmesi gerekiyordu. Bu süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı veto ederek işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğini açıkladı.

Hakan Orhun

İBB Meclisi’nden daha fazla zam vereceğini belirten İmamoğlu, bu oranı yüzde 54.44 olarak açıkladı. İmamoğlu’nun açıklamasından sonra tüm İBB çalışanlarının söz konusu zamdan faydalanacağını düşünse de durum hiç öyle olmadı. Söz konusu zam, İSPARK çalışanlarına hiç uygulanmadı.

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ŞANTAJ MALZEMESİ OLDU

İSPARK Genel Müdürü Hakan Orhun aracılığıyla İSPARK çalışanlarına gönderilen mesaj, niçin zam yapılmadığını gözler önüne serdi. Mesaja göre İSPARK, Ocak ayında zam yaptığı ücret tarifelerine ikinci kez zam yapacak, bu zammı da işçi maaşlarına yansıtacak. Son dönemde İSPARK çalışanlarını sahada ziyaret eden Orhun’un, “Kasa boş. Bu zammı verecek param yok. Tanıdığınız meclis üyelerini arayın. Zam teklifini kabul ettirin” dediği iddia ediliyor. Mesaja tepki gösteren bir İSPARK çalışanı, “Bu mesajda ‘Size zam yapabilmemiz için İSPARK’a yapılan ikinci zammın İBB Meclisi tarafından kabul edilmesi gerekiyor’ diyorlar. Belediye Meclisi, İSPARK çalışanlarını düşünüp bu zam oranını kabul etse, bu kez de ‘AK Parti’den İSPARK’a zam’ diye lanse edecekler. Verdikleri sözü resmen şantaj malzemesine çevirdiler” diye konuştu.

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