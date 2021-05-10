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Gündem İsrail Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa saldırısı bir kez daha protesto edildi
İSTANBUL

İsrail Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa saldırısı bir kez daha protesto edildi

İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği’nin çağrısıyla toplanan grup tarafından İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto edildi.

Haber Merkezi Diğer
İsrail Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa saldırısı bir kez daha protesto edildi
Toplanan grup, İsrail aleyhine Filistin lehine sloganlar attı,

İsrail'in Doğu Kudüs’teki Filistinlilere yönelik saldırıları, İstanbul’da protesto edildi. İstanbul’daki İsrail Başkonsolosluğu önünde, Anadolu Gençlik Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği’nin çağrısıyla toplanan grup, İsrail aleyhine Filistin lehine sloganlar attı, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail'in ırkçı şiddeti her gün artarak devam ediyor

Çok sayıda Filistinli Kadir Gecesi münasebetiyle geldikleri Mescid-i Aksa'da teravih namazını kıldıktan sonra Şam Kapısı'nda toplanmıştı.

İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlileri dağıtmak için ses bombası kullanmıştı.

Bölgede tansiyonun artması üzerine İsrail polisi, Şam Kapısı önündeki oturma alanında bulunan Filistinlilere ses bombalarıyla saldırmıştı.

İsrail polisi, daha sonra da Şam Kapısı yakınındaki caddede toplanan Filistinlilere toplumsal olaylara müdahale aracından tazyikli su sıkmıştı.

İsrail saldırısında çok sayıda kişi yaralanmış, Türkiye’den Filistin’e destek açıklamaları gelmişti.

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