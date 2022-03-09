Gündem İsrail Cumhurbaşkanı Herzogdan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür Sıcak karşılama için minnettarım
ANKARA

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür: Sıcak karşılama için minnettarım

Devlet ziyareti kapsamında Ankara'ya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Herzog, paylaşımında, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım" dedi.

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Haber Merkezi AA
İsrail Cumhurbaşkanı Herzogdan Cumhurbaşkanı Erdoğana teşekkür: Sıcak karşılama için minnettarım
Isaac Herzog - Cumhurbaşkanı Erdoğan

İki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya gelen Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanan Herzog, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım." ifadesini kullandı.

"BEREKET VE REFAH GETİRECEK"

Herzog, devamında, "Bölgemizdeki tüm halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

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