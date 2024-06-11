İsrail dünya için tehdit

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Erdoğan basına kapalı yapılan görüşmede Aliyev ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Konuk cumhurbaşkanını Esenboğa Havalimanı'nda uçaktan inişinde karşılayan Erdoğan, Aliyev ile havalimanında da bir süre görüştü.

SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

Erdoğan ve Aliyev daha sonra Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne geçerek baş başa görüştü. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamlar, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar faaliyetleri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Karabağ’daki Rus Barış Gücü’nün bölgeden ayrılması ile ilgili süreci takip ettiğini, Ermenistan işgalinden kurtarılan Azerbaycan topraklarındaki imar ve ihya faaliyetlerini takdirle izlediğini belirtti.

İSRAİL’E BASKI YAPILMASI GEREK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım uygulamalarının sürdüğünü, İsrail’in bu suçlarla sadece bölgesel güvenliği değil, küresel güvenliği de tehdit ettiğini, kalıcı çözümün başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti’nin kurulması olduğunu ve bunun için uluslararası toplum tarafından İsrail’e baskı yapılması gerektiğini belirtti.

KIBRIS DAVASINA GÜÇ KATTI

Azerbaycan Milli Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulması kararının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında Şuşa’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın davet edilmesinin, Kıbrıs davasına güç kattığını da söyledi.

İKLİM ZİRVESİ’NE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan’da düzenlenecek İklim Zirvesi’ne yönelik davetlerinden ötürü Aliyev’e teşekkürlerini sunarken, hazırlık sürecinde Türkiye’nin her desteği vereceğini, zirvede Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında önemli etkinliklere imza atılacağını ifade etti.

Sinan Ateş’in eşi ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş ile görüşecek. Görüşmenin önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşeceği bildirildi. Ateş dün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaklaşık bir saat süreyle görüştü. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Ayşe Ateş, on gün önce Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ın kendisini aradığını söyledi. Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi de olan Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılanmasına 1 Temmuz'da başlanacak. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 22 sanık hakkında hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.











