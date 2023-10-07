İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı bölgelerine yoğun hava saldırısı düzenledi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin bağlamında yaşanan son gelişmeler hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail ve Filistin’de yaşanan şiddet ve gerilimin derin bir endişeyle karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bugün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir saldırı başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.