İsrail hayal peşinde koşmasın

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) “Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek” teması altında düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, İsrail’e tepki gösterdi. Henüz bir krizi çözmeden yenisinin patlak verdiği, sancılı bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu kaydeden Erdoğan, “Hatırlanacağı üzere Kovid-19 salgınında bunun sağlık boyutuna şahitlik ettik. Tam tünelin sonundaki ışığı gördüğümüzü düşündüğümüz anda Rusya-Ukrayna Savaşı ile sarsıldık” diye hatırlattı.

KATLİAM POLİTİKASINDAN VAZGEÇMİYOR

Çözüme kavuşturulamayan her meselenin zamanla büyümüş, çetrefilleşmiş bir halde karşılarına yeniden çıktığını bildiren Erdoğan, “Bunun en son ve acı örneği Gazze'deki krizdir. Geçen yılın 7 Ekim'indeki hadiseden bağımsız olarak bugünkü krizin kaynağı Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Filistin topraklarındaki işgalin artarak devam etmesidir. Kendini uluslararası hukukun üstünde gören İsrail 10 yıllardır işgal, gasp, yıkım ve katliam politikalarından vazgeçmemiştir” ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’İN VARLIĞINI KABUL ET

Filistin halkının nasıl bir adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını anlamak için çok uzağa gitmeye gerek olmadığını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “1948'den bugüne İsrail-Filistin haritalarına bakmak bile meselenin vahametini göstermeye yeterlidir. Biliyorsunuz tedavinin yarısı, teşhisin doğru konulmasıdır. Burada da sorunun kaynağını doğru tespit etmezsek çözüm yolunu da bulamayız. İsrail, bölgede kalıcı barış istiyorsa yayılmacı hayaller peşinde koşmayı bırakmalı, 1967 sınırları temelinde bağımsız bir Filistin Devleti'nin varlığını kabul etmelidir.”

HALKIN TEMEL HAKLARINI TANI

“Gazze'deki insani trajedinin de giderek bölgeye yayılma riski taşıyan çatışmaların da sona erdirilmesi, her şeyden önce İsrail'in, Filistin halkının en temel haklarını tanımasına bağlıdır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti vücut bulmadan atılan her adım yarım kalacak, sorun çözüme kavuşturulmuş olmayacaktır.”

GARANTÖR OLMAYA HAZIRIZ

“Dolayısıyla bölgemizde barış, huzur ve ekonomik kalkınmaya giden yol, Filistin Devleti'nin kuruluşundan geçiyor. Bu çerçevede bir barışın tesisi ve temini için diğer bölge ülkeleriyle birlikte garantörlük dahil, sorumluluk üstlenmeye hazır olduğumuzu dile getirdik. Bunun yanında çoğu çocuk ve kadın 28 binden fazla masumun hayatına mal olan, 70 bine yakın sivilin yaralandığı, 1,5 milyondan fazla insanın göçe zorlandığı Gazze'nin büyük bir enkaz yığınına çevrildiği trajedi karşısında her türlü çabayı gösterdik, gösteriyoruz ve göstereceğiz.”

Filistinlileri asla sahipsiz bırakmayız

Türkiye'nin Gazzelilere yönelik işlenen savaş ve insanlık suçlarının takibi için uluslararası hukuk kulvarında atılan adımlara destek verdiğini anımsatan Erdoğan, “Filistinli kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve yalnız bırakmayacağız. Son dönemde Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Ajansına yönelik dozu artan itibar suikastlarını da esefle karşıladığımızı belirtmek isterim” dedi. Bu kritik dönemde ajansa yapılan katkıların artırılmasının önemli olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Vicdan sahibi tüm ülkeleri, Ürdün, Suriye, Lübnan ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan 6 milyon mülteci için can damarı olan ajansa sahip çıkmaya davet ediyorum. Bakınız, tüm bunları sadece nüfusu Müslüman bir ülkenin cumhurbaşkanı olarak söylemiyorum. Ajansa aynı zamanda 5 asır önce engizisyon zulmüne maruz kalan Musevilere kapısını açmış 4 asır boyunca İbrahim Halilullah düsturuyla Kudüs-ü Şerif'e hizmet etmiş bir milletin evladı olarak ifade ediyorum.”

KATLİAM DURSUN

Mevcut İsrail yönetiminin sorumsuz, pervasız ve acımasız politikalarının tüm dünyada antisemitizmi körüklediğini gördüklerini, bundan da rahatsız olarak insanlık adına endişe duyduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla kan dökülmeden, daha fazla çocuk ve kadın ölmeden bir an önce Gazze'deki katliamın durdurulması gerektiğini ifade etti.

Güçlerimizi birleştirmeliyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dubai’de düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2045: Dünyamızın Geleceğine Yön Vermek” programında konuştu. Emine Erdoğan, “Kirletilen deniz hepimizin kıyısına vururken, kirletilen hava hepimizi zehirlerken, küresel ısınmanın şiddeti hepimizi yakarken, mücadeleyi ayrı ayrı sürdüremeyiz. Güçlerimizi birleştirmeli, bu amaçla ortaya koyulan her çabayı desteklemeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Dünya Hükümetler Zirvesi’ne katılması nedeniyle, Dubai’deki Burc Halife'ye Türk bayrağı yansıtıldı.

18. zaferimizi ilan edeceğiz

Son 21 yıllık iktidarları döneminde Türkiye'yi her alanda 3 kat, 5 kat, 10 kat büyüterek ileriye taşıdıklarını söyleyen Erdoğan, “Türkiye'nin son çeyrek asrına mührünü vurmuş bir hükümet olarak hiçbir zaman dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik” dedi. Çok samimi bir hissiyatını paylaşmak istediğini dile getiren Erdoğan, siyasi hayatındaki sürecini anlattı. “21 yılı aşkın süredir milletimize hizmetkarlık ediyoruz” diyen Erdoğan, bu döneme 17 seçim zaferini de sığdırdıklarını ifade etti. Son olarak mayıs ayında tarihi bir başarıya daha imza attıklarını belirten Erdoğan “Şimdi 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'ne hazırlanıyoruz. Allah'ın izniyle bu seçimlerde 18. zaferimizi elde edeceğiz” diye konuştu.

Yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dubai’deki zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan ilk olarak BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi. İsrail'in Filistin topraklarında devam eden saldırılarının ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail'in Gazze'nin tamamı gibi Refah'a yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, uluslararası kamuoyunun, uluslararası kuruluşların ve ilgili ülkelerin, İsrail'i bir an önce durduracak adımlar atması gerektiğini belirtti. Erdoğan, daha sonra Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile bir araya geldi. Erdoğan ayrıca Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile ayaküstü görüşme yaptı.



















