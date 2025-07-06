İsrail medyasından dikkat çeken analiz: Bütün Ortadoğu imzalasa da Türkiye bu tuzağa düşmez

İsrail basını, Türkiye’ye F-35 satışının Tel Aviv’in hava üstünlüğünü sonlandıracağını yazdı. Maariv gazetesi, “Türkiye bölgenin en güçlü Müslüman ülkesi oldu” diyerek güç dengesinin Ankara lehine kaydığını vurguladı. Ankara'nın İbrahim Anlaşmaları'na karşı tavrıyla İsrail’in bölgedeki planlarını bozduğuna dikkat çekilen analizde "Tüm Orta Doğu imzalasa da Türkiye kabul etmez" vurgusu yapıldı.
İsrail basını, Türkiye’ye F-35 satışının yeniden gündeme gelmesiyle birlikte Orta Doğu’daki güç dengelerinin ciddi biçimde değişeceğini yazdı. İsrail’in saygın gazetelerinden Maariv, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını alması hâlinde hem İsrail’in hem de Yunanistan’ın hava üstünlüğünün sona ereceğini itiraf etti.
Erdoğan: Trump'ın anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, F-35 konusunun yeniden gündeme geldiğini ifade etmişti. Erdoğan, “F-35 konusunu aramızda konuştuk ve işin takipçisiyiz. Ben Sayın Trump’ın bu konuda yaptığımız anlaşmaya sadık kalacağına inanıyorum” demişti.
- Bu açıklamaların ardından gözler Washington-Ankara hattındaki gelişmelere çevrilirken, Tel Aviv cephesi dikkat çeken bir tedirginliği kaleme aldı.
"Türkiye F-35 alırsa İsrail hava üstünlüğünü kaybeder"
Maariv gazetesi, İsrail ile Suriye arasında yeni bir anlaşma karşılığında ABD’nin Türkiye’ye F-35 satışına onay verebileceğini öne sürdü. Ancak bu durumun, İsrail’in stratejik üstünlüğünü sarsacağı belirtildi.
Haberde görüşlerine yer verilen Dayan Merkezi'nden kıdemli araştırmacı Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, “Türkiye, 7 Ekim'den sonra İsrail’e karşı daha sert ve net bir dış politika izlemeye başladı. Bugün Hava Kuvvetleri denklemine baktığımızda, F-35’lerle donatılmış bir Türkiye, İsrail için ciddi bir meydan okumadır” ifadelerini kullandı.
"Yunanistan da rahatsız"
Yanarocak sadece İsrail’in değil, Yunanistan’ın da endişeli olduğuna dikkat çekerek, “Yunanistan, F-35'lerle donatıldı ve bu da ona Türkiye’ye karşı hava üstünlüğü sağlıyordu. Ancak Türkiye’nin bu uçaklara sahip olması hâlinde, bu denge tamamen bozulur” dedi.
"Türkiye, bölgedeki güç dengesini temelden değiştirir"
Yanarocak değerlendirmesinde, Türkiye’nin zaten kara ve deniz kuvvetlerinde avantajlı olduğunu, hava gücüne F-35’lerin eklenmesiyle bölgenin en güçlü askeri aktörü hâline geleceğini ifade etti: