İsrail medyasından dikkat çeken analiz: Bütün Ortadoğu imzalasa da Türkiye bu tuzağa düşmez

"Bu, tüm İslam dünyasına bir mesajdır. Artık Orta Doğu'daki en güçlü Müslüman ülke, hem yumuşak güç hem de sert güç, yani ordu açısından Türkiye'dir. Dolayısıyla İsrail, Türkiye'yi Orta Doğu'daki en güçlü Müslüman ülke olarak tanımış oldu."