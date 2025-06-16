İsrail'de gizli operasyon: İstihbarat hepsini kaçırdı

'de soykırım yapan terör devleti dört gündür de

'de soykırım yapan terör devleti dört gündür de

Tel Aviv ve bir çok kente İran füzeleri isabet etti. Bu nedenle İsrail hükümetinde görev yapan bakanların aileleri, artan 'güvenlik tehditleri' gerekçe gösterilerek tahliye edildi.