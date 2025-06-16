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İsrail'de gizli operasyon: İstihbarat hepsini kaçırdı

İsrail'de gizli operasyon: İstihbarat hepsini kaçırdı

09:1016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
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İsrail'de büyük panik
İsrail'de büyük panik

İran ile yaşanan çatışma sonrası büyük paniğin hakim olduğu İsrail'de hükümetin üst düzey bakanlarının aileleri 'güvenlik riski' gerekçesiyle gizli bölgelere tahliye edildi. Tahliyeler özel güvenlik önlemleri eşliğinde kamuoyundan 'gizli' bir şekilde gerçekleştirildi.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığı giderek artıyor.
Gazze
'de soykırım yapan terör devleti dört gündür de
İran
ile çatışıyor.

Tel Aviv ve bir çok kente İran füzeleri isabet etti. Bu nedenle İsrail hükümetinde görev yapan bakanların aileleri, artan 'güvenlik tehditleri' gerekçe gösterilerek tahliye edildi.



Gizli noktalara götürüldüler


İsrail Kanal 13’ün haberine göre, aileler gizli noktalara götürüldü. Tahliyelere ilişkin Tel Aviv yönetiminden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.


Kanal 13 tahliye sürecinin özel önlemlerle yürütüldüğünü belirtirken bu adımın bakanların ailelerine yönelik olası tehditleri bertaraf etmek için atıldığı savunuldu.





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