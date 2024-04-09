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İsrail'e karşı birlikte hareket edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Gazze için birlikte hareket etme çağrısı yaptı. İkili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, İsrail saldırılarının sonlandırılması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret edilmesi gerektiğini söyledi. Erdoğan, "İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerekli" dedi.

04:00 - 9/04/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 01:59 - 9/04/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve S. Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın Veliaht Prens ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve BMGK ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.



#Recep Tayyip Erdoğan
#Diplomasi
#Gazze
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