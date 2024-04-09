İsrail'e karşı birlikte hareket edelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ve S. Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Seçim zaferinden ötürü Subianto'yu tebrik eden Erdoğan, Filistin davası ve İslam alemini ilgilendiren tüm konularda güç birliğine devam etmenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan'ın Veliaht Prens ile gerçekleştirdiği görüşmede ise Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının bir an önce sonlandırılması ve BMGK ateşkes kararının uygulanması için daha fazla gayret ortaya koyarak İslam dünyasının sonuç alıcı biçimde birliktelik sergilemesi gerektiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
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1 ساعة قبل