İsrail’e tedbirler devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail ile ticarete getirilen kısıtlamayla ilgili “Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız” dedi. Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla AK Parti il teşkilatlarına video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, 31 Mart seçimleri sonrasında yaşanan süreci değerlendirirken, “Seçimlerin muhasebesini yapıyoruz. Sandıkta verilen mesajı detaylıca inceliyoruz” ifadelerini kullandı.

HER ZAMAN MAZLUMUN YANINDAYIZ

Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde kardeşlerimizin zulüm gördüğünü katliama uğradığını açlık ve kıtlık çektiğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “İşgal altındaki topraklarında on yıllardır baskıya, şiddete, eziyete maruz kalan Filistin halkı, Ramazan-ı Şerif gibi bayramı da hüzünlü geçiriyor. Geride bıraktığımız 6 ayda bombalanan ve bu bombalar altında şehit olan 34 bin Filistinli kardeşimizin acısı aileleriyle birlikte bizim de yüreğimizi dağlıyor. Gazzeli kardeşlerimizin Allah yardımcısı olsun. Onları rahmetiyle, merhametiyle ve nusretiyle kuşatsın diyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Filistin davasına sahip çıkmaya, Gazzeli mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz.”

GAZZE’YE YARDIMDA İKİNCİ SIRADAYIZ

Erdoğan, bugüne kadar bölgeye gönderilen 45 bin tonluk insani yardımla Türkiye’nin dünyada Gazze’ye en fazla yardım yapan ikinci ülke olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin Gazze ve Filistin için tüm imkanlarını nasıl seferber ettiğini ülkemizdeki istismarcılar görmese de sahadaki mazlumlar çok iyi görüyor. Son olarak havadan da Gazze’ye insani yardım ulaştırma çabalarımızın engellenmesi dolayısıyla İsrail’e yönelik ilave tedbirler aldık. Bu tedbirlerimizi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Uluslararası Adalet Divanı kararları uygulanıncaya, Gazze’ye kesintisiz, engelsiz ve yeterli miktarda insani yardım ulaştırılıncaya kadar devam ettireceğiz. Birileri bilmese de hatta bildikleri halde çarpıtsalar da biz tarih ve vicdan önünde kardeşlik vazifemizi hakkıyla yerine getirmenin derdindeyiz. Bu uğurda bedel ödesek dahi Allah ömür verdikçe mazlumlara kol kanat germekten geri durmayacağız" diye konuştu.

Seçim sonuçlarını analiz ediyoruz

Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine değinerek, "Son derece çekişmeli geçen, rekabet seviyesi yüksek bir seçim sürecini hamdolsun milletçe anlımızın akıyla geride bıraktık. Seçim sonuçları elbette ayrı ve kapsamlı bir değerlendirmenin konusudur. Biz de her parti gibi seçimlerin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız" ifadelerini kullandı.

FİTNEYE KARŞI UYANIK OLUN

Erdoğan, asla kolaya kaçmadan, milletin sandıkta verdiği mesajları tüm boyutlarıyla okuduklarını, en ince ayrıntısına kadar analiz ettiklerini bildirerek, "Geçen hafta gerçekleştirdiğimiz Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bunun ilk adımını attık. İnşallah halkayı sürekli genişleterek istişarelerimize devam edeceğiz. Sizlerden de asla yeise kapılmamanızı, aramıza nifak sokmaya çalışan fitne odaklarına karşı uyanık olmanızı bekliyorum" dedi.

MehmetçiK'e bayram mesajı

Erdoğan, telefon görüşmesiyle Mehmetçik'in Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in telefonundan Mehmetçik'e seslenen Erdoğan “Bizler gerek Mehmetçiklerimiz gerek Komuta Kademesi hepsiyle bu teröristleri inşallah bundan sonra da bugüne kadar olduğu gibi yok edeceklerine inanıyoruz. Gerek sınırda gerek sınır ötesinde bu mücadelemiz aynı şekilde devam edecektir” dedi.

Zirvede bayram diyaloğu

Seçim meydanlarındaki atışmalar Ramazan Bayramı’nda yerini siyasi yumuşamaya bıraktı. Erdoğan, dün siyasi parti lideriyle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel dahil 7 siyasi parti genel başkanıyla telefonda görüştü. Görüşme, Erdoğan ile Özel arasında kamuoyuna yansıyan ilk temas olması nedeniyle dikkat çekti. CHP lideri Özgür Özel de, bayram öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayacağını ifade etmişti.

Erdoğan ayrıca Müslüman ülke liderleriyle de telefonda görüşerek bayramlaştı.

Umut ışığı Gazze'ye ulaşsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da, Ramazan Bayramı vesilesiyle yayımladığı kutlama mesajında “Umut ışığının Gazze'ye ulaşmasını, mazlum coğrafyada sevinç ve barışın üstün gelmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.











