İsrail'in Filistin yönetimine uyguladığı yaptırımlara uluslararası düzeyde tepki

BM üyesi onlarca ülke ve uluslararası gruba ait ortak bildiri, Filistin'in BM Temsilciliği Twitter hesabında yayımlandı.

Bildiride, "BM üyesi ülkeler olarak uluslararası sistemimizin köşe taşları Uluslararası Adalet Divanına (ICJ) ve uluslararası hukuka olan sarsılmaz desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." denildi.

BM'nin ICJ'den görüş istemesinin ardından Filistin halkına, liderlerine ve sivil topluma karşı cezai tedbirler uygulanması yönünde İsrail hükümetinin aldığı karar karşısında "derin endişe" duyulduğu kaydedilen bildiride, ülkelerin kararla ilgili tutumu ne olursa olsun, ICJ'den görüş istenmesine karşılık olarak cezai tedbirler uygulanmasının kabul edilemeyeceği belirtildi.

Çekimser ülkeler de bildiride yer alıyor

Filistin'in BM Daimi Gözlemcisi Riyad Mansur ise Filistin devlet radyosuna yaptığı açıklamada, ortak bildirinin hazırlanmasında bazı ülkelerle koordinasyon içerisinde olduklarını aktardı.

Filistinli yetkili, herkesten, "herhangi bir devletin BM Genel Kuruluna gitmesi, demokratik ve barışçıl şekilde dilediği şeyi istemesi konusundaki demokratik hakkının teyit edilmesini" istediklerini söyledi.

Mansur ayrıca söz konusu ortak bildiride imzası bulunan ülkeler arasında Filistin'in ICJ'ye gitme kararı karşısında çekimser veya aleyhte oy kullananların da yer aldığına dikkati çekti.

İsrail'den ise konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ortak bildiriye imzalayan ülkeler arasında; Cezayir, Arjantin, Belçika, Brezilya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve Pakistan gibi ülkeler bulunuyor.

BM Genel Kurulu, 31 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanından (ICJ) İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında "istişari görüş vermesini" isteyen kararı kabul etmişti.

İsrail hükümeti de bunun ardından 6 Ocak'ta, Filistin'e yönelik, vergi fonlarından milyonlarca doların kesilmesi, Batı Şeria'daki inşaat planlarının dondurulması ve hükümet yetkililerinden "ayrıcalıkların" geri alınması da dahil 5 yaptırımı içeren bir karar almıştı.



