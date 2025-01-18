Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye başlattığı soykırım saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadından oluşan 50 bine yakın Filistinliyi katletti.

İsrail'in Gazze'yi bombalarla yıkıp masumları katletmesi karşısında uluslararası basın üç maymunu oynadı.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini arkasına alan İsrail, tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdü.

Bu dönemde başta Türkiye'den olmak üzere birçok medya kurumu da mazlumların sesi oldu.

İsrail'in soykırımlarını dünyaya anlatan TRT World, YouTube'da zirvede

İngiltere merkezli Press Gazette isimli haber sitesi, Ekim 2023 yılından Ocak 2025'e kadar en çok izlenen YouTube kanallarını listeledi.

TRT World, açık ara farkla zirvede yer aldı.

Bugün itibarıyla YouTube'da 8.9 milyon abonesi bulunan TRT World, El Cezire İngilizce, ABC News, BBC, Fox, CNN gibi birçok ünlü haber kanalını da geride bıraktı.

Vahşeti 'Kutsal İşgal' ile dünyaya duyurdular

TRT World, geçtiğimiz ağustos ayında, terör devletinin işgalini anlattığı 'Kutsal İşgal' isimli belgeseli yayınlamıştı.

Belgesel, Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti, tanıklar ve faillerin gözünden, ses getirecek çarpıcı görüntüler ve röportajlar eşliğinde dünyaya aktarıyor.

TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan "Gazze Soykırımından" iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.

Filistin topraklarının işgalini gözler önüne seren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman "İsrail'in DEAŞ'ı diye tanımladığı "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden yapılan çekimler de yer alıyor.











