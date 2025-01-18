Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail'in kâbusu TRT World: Soykırımı dünyaya duyurdu YouTube'da zirveye yerleşti

İsrail'in kâbusu TRT World: Soykırımı dünyaya duyurdu YouTube'da zirveye yerleşti

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
21:1418/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
TRT World, Gazze'deki soykırımı konu edinen yayınlarda zirvede.
TRT World, Gazze'deki soykırımı konu edinen yayınlarda zirvede.

İngiltere merkezli Press Gazette isimli haber sitesi, terör devleti İsrail'in Gazze'deki soykırım saldırılarını başlattığı Ekim 2023 yılından Ocak 2025'e kadar en çok izlenen YouTube kanallarını listeledi. TRT World, izlenme rakamlarıyla dünyaca ünlü medya kuruluşlarını geride bırakarak açık ara farkla zirvede yer aldı.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye başlattığı soykırım saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadından oluşan 50 bine yakın Filistinliyi katletti.

İsrail'in Gazze'yi bombalarla yıkıp masumları katletmesi karşısında uluslararası basın üç maymunu oynadı.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin desteğini arkasına alan İsrail, tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdü.

Bu dönemde başta Türkiye'den olmak üzere birçok medya kurumu da mazlumların sesi oldu.

İsrail'in soykırımlarını dünyaya anlatan TRT World, YouTube'da zirvede

İngiltere merkezli Press Gazette isimli haber sitesi, Ekim 2023 yılından Ocak 2025'e kadar en çok izlenen YouTube kanallarını listeledi.

TRT World, açık ara farkla zirvede yer aldı.

Bugün itibarıyla YouTube'da 8.9 milyon abonesi bulunan TRT World, El Cezire İngilizce, ABC News, BBC, Fox, CNN gibi birçok ünlü haber kanalını da geride bıraktı.

Vahşeti 'Kutsal İşgal' ile dünyaya duyurdular

TRT World, geçtiğimiz ağustos ayında, terör devletinin işgalini anlattığı 'Kutsal İşgal' isimli belgeseli yayınlamıştı.

Belgesel, Birleşmiş Milletler ile uluslararası toplumun büyük bir kısmının yasa dışı kabul ettiği Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri vahşeti, tanıklar ve faillerin gözünden, ses getirecek çarpıcı görüntüler ve röportajlar eşliğinde dünyaya aktarıyor.

TRT World Araştırma Ekibi'nin, 7 Ekim'de başlayan "Gazze Soykırımından" iki ay sonra Batı Şeria'daki radikal İsrailli grupların arasına zorlu bir süreçten sonra sızmasıyla gerçekleştirildi.

Filistin topraklarının işgalini gözler önüne seren belgeselde, İsrail medyasının bile zaman zaman "İsrail'in DEAŞ'ı diye tanımladığı "Hilltop Youth" adlı radikal grubun yetiştirildiği karakolların içinden yapılan çekimler de yer alıyor.




#TRT World
#İsrail
#Gazze
#Soykırım
#YouTube
#Press Gazette

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Bedelli celp ve sevk takvimi