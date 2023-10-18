İsrail'in Türkiye Misyonu Başkan Yardımcısı katliamı savundu

Terör devleti İsrail'in Gazze'de hastane vurması sonucu en az 500 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in katliamına ise terör devletinin zulmüne sürekli göz yuman Batı medyası ön ayak oldu. İngiliz yayın kuruluşu BBC, dün "Hamas hastanelerin ve okulların altına tünel mi inşa ediyor?" başlığıyla sunduğu haberi ile adeta “Orayı vur, tam orayı” diyerek İsrail'e hedef gösterdi.