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İsrail'in Türkiye Misyonu Başkan Yardımcısı katliamı savundu

Terör devleti İsrail'in Türkiye Misyonu Başkan Yardımcısı Nadav Markman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile terör devletinin katliamlarını savundu.

Lokman Özdemir
10:57 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Nadav Markman siyonist askerlerle

Nadav Markman siyonist askerlerle

Bebek katili terör oluşumu İsrail Gazze'de sivilleri hedef almaya ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor.


Son olarak dün Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu hastaneye düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.


İşgalcilerin işlediği insanlı suçlarına tüm dünyadan tepkiler yağarken İsrail'in Türkiye Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı
Nadav Markman
sosyal medya hesabından terör devletinin katliamlarını savunan ve meşru göstermeye çalışan paylaşımlara imza attı.

Vahşi saldırıyı aklama çabası


Markman hastaneye düzenlenen vahşi saldırıdan saatler önceki paylaşımında Hamas'ı 'terör' eylemi ile suçlarken sivillerin hedef alındığını iddia etti.



Gazze'deki Baptist Hastanesi’ne düzenlenen ve 500'den fazla sivilin öldürüldüğü hain saldırının hemen ardından ise terör devletini aklama telaşına düştü.


Saldırının ardından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Türkiye'nin hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttuğu yalanlarını paylaştı.




#İsrail
#Gazze
#Nadav Markman
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