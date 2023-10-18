İsrail'in Türkiye Misyonu Başkan Yardımcısı katliamı savundu

Nadav Markman siyonist askerlerle
Bebek katili terör oluşumu İsrail Gazze'de sivilleri hedef almaya ve insanlık suçu işlemeye devam ediyor.
Son olarak dün Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu hastaneye düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Vahşi saldırıyı aklama çabası
Markman hastaneye düzenlenen vahşi saldırıdan saatler önceki paylaşımında Hamas'ı 'terör' eylemi ile suçlarken sivillerin hedef alındığını iddia etti.
Gazze'deki Baptist Hastanesi’ne düzenlenen ve 500'den fazla sivilin öldürüldüğü hain saldırının hemen ardından ise terör devletini aklama telaşına düştü.
Saldırının ardından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Kuvvetleri ve İsrail Türkiye'nin hastane saldırısından Hamas'ı sorumlu tuttuğu yalanlarını paylaştı.