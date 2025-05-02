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İçinde Türklerin bulunduğu 'Vicdan Gemisine' Akdeniz açıklarında saldırı yapıldı

İçinde Türklerin bulunduğu 'Vicdan Gemisine' Akdeniz açıklarında saldırı yapıldı

17:362/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
AA
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Vicdan gemisine saldırı düzenlendi
Vicdan gemisine saldırı düzenlendi

Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden sivil bir gemiye yönelik saldırıda bulunuldu. İçinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu “Conscience” adlı gemiye Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada saldırı düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, saldırı ve mürettebat ile yolcuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Uluslararası sularda seyrediyordu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırıya ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Keçeli açıklamasında, “Özgürlük Filosu Koalisyonu’na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu ‘Conscience’ adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.” ifadelerine yer verdi.

Ayrıntılar geliyor...



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