İsrail’in yıktığı evi Konya yapacak

Filistinli ailenin yıkılan evinin yeniden inşasıyla ilgili süreci başlatmak ve incelemelerde bulunmak üzere Filistin’in El Halil şehrini ziyaret eden Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh ile yıkılan evin inşası için protokol imzaladı.

İsrail’in dünyanın gözü önünde Filistin halkına zulmetmeye devam ettiğini belirten Başkan Altay, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Filistin halkının haklı davalarında Türkiye olarak her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

MAĞDURİYETİ GİDERECEĞİZ

Başkan Altay, “Başkanlığını yürüttüğüm Türk Dünyası Belediyeler Birliği aracılığıyla Batı Şeria’da ruhsatsız olduğu gerekçesiyle İsrail askerleri tarafından evi yıkılan Filistinli ailemizin evinin yeniden inşasını gerçekleştirmek için harekete geçtik. Yapılan görüşmeler sonucunda El Halil Belediyemiz ve TDBB arasında protokol imzaladık. İnşallah Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en kısa sürede evi tamamlayarak ailemizin mağduriyetini gidermek istiyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Konya olarak Filistinli kardeşlerimiz için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

ALTAY FİLİSTİN’DE TEMASLARDA BULUNDU

Filistin ziyareti kapsamında Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile de bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra El Halil Belediyesi’nde Konya’nın tecrübelerinden faydalanarak hayata geçirilen Akıllı Trafik Yönetimi ve CBS merkezlerinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Başkan Altay, Belediye Akademisi çalışmaları kapsamında daha önce Konya Büyükşehir İtfaiyesi’nden eğitim alan El Halil Belediyesi İtfaiyesi’nde görev yapan itfaiyecileri de ziyaret ederken, önünüzdeki dönemde bu eğitimlerin devam etmesi noktasında mutabık kalındı.







