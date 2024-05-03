İsrail’le tüm ticaret durdu

Gazze’de katliamlarını tüm hızıyla sürdüren İsrail’e Türkiye’den ikinci kısıtlama... Geçtiğimiz 9 Nisan’da 54 ürün grubuyla ilgili ihracat kısıtlaması kararı alan Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtilerek “Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur” denildi. Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” ifadeleri kullanıldı.