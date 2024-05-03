İsrail’le tüm ticaret durdu

Gazze’de katliamlarını tüm hızıyla sürdüren İsrail’e Türkiye’den ikinci kısıtlama... Geçtiğimiz 9 Nisan’da 54 ürün grubuyla ilgili ihracat kısıtlaması kararı alan Türkiye, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurdu. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini belirtilerek “Devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail’le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur” denildi. Açıklamada, “İsrail Hükümeti Gazze’ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır” ifadeleri kullanıldı.
FİLİSTİN’LE KOORDİNE EDİLİYOR
Bakanlık açıklamasında kısıtlamadan Filistinlilerin etkilenmemesi için de adımlar atıldığı belirtilerek “İşgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinli kardeşlerimizin bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığımız ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmalar koordine edilmektedir” denildi. Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti devleti bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını desteklemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.