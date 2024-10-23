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İsrailli askerlerden korkunç itiraf: Dozerlerle Filistinlileri ezdik

İsrailli askerlerden korkunç itiraf: Dozerlerle Filistinlileri ezdik

04:0023/10/2024, Çarşamba
G: 23/10/2024, Çarşamba
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Gazze’deki saldırılara katılan İsrail askerleri, “buldozerlerle ölü ya da diri yüzlerce Filistinlinin üzerinden geçtiklerini” anlattı. ABD merkezli CNN’in haberine göre Gazze’deki saldırılarda yer alan binlerce İsrail askeri, psikolojik sorunlar yaşıyor, bazıları da intihar ediyor. İntihar edenlerden bir Eliran Mizrahi. Mizrahi’nin arkadaşı ve kullandığı buldozerin diğer sürücüsü Guy Zaken, “Ölü ya da diri yüzlercesinin üzerinden geçmek zorunda kaldık” dedi.

Psikolojik çöküş yaşayan İsrail askerleri, ABD merkezli CNN’e, buldozerlerle “ölü ya da diri” yüzlerce Filistinlinin üzerinden geçtiklerini itiraf etti. Habere göre 40 yaşındaki İsrail askeri Eliran Mizrahi, yaşadığı travma sonrası tedavi aldıktan sonra yeniden görevlendirildiği Gazze’ye gitmeden önce intihar etti. Haberde konu edinilen Mizrahi, 62 tonluk zırhlı bir araç olan D-9 buldozerini kullanmakla görevlendirilmiş. Haberde Mizrahi’nin kullandığı buldozerin diğer sürücüsü olan Guy Zaken, “Çok zor şeyler gördük. Ölü ya da diri, yüzlercesinin üzerinden buldozerlerle “geçmek zorunda kaldık” dedi.




#israil
#Filisttin
#soykırım
#orta doğu

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