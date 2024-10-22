Arap Birliği acil toplanıyor: Gazze'yi görüşecekler

Bu yıl yedincisi düzenlenen Siirt Kısa Film Festivali, “Özgür Gazze” temasıyla başladı. Festivalin Onursal Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Gazze’yi gündemde tutmak için bu sene festivali Filistin’e adadıklarını söyledi. Yurt içinden ve dışından birçok katılımcının konuşmacı olarak katılacağı festivalle ilgili bilgi veren Aktay, “Bütün dünyanın esir, Gazze’nin özgür olduğu vurgusunu yapmak istedik” dedi.