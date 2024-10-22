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Arap Birliği acil toplanıyor: Gazze'yi görüşecekler

Arap Birliği acil toplanıyor: Gazze'yi görüşecekler

08:0022/10/2024, Salı
AA
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Arap Birliği
Arap Birliği

Arap Birliği, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlediği soykırımın durdurulması için bugün daimi temsilciler düzeyinde acil bir toplantı düzenleneceğini duyurdu. Filistin'in talebi üzerine bugün düzenlenecek toplantı daimi temsilciler düzeyinde olacak.

Filistin'in çağrısının ardından Arap Birliği, daimi temsilciler düzeyinde acil toplanma kararı aldı.

Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, daimi temsilcilerin, Gazze'deki Filistin halkına yönelik işlenen soykırım ve zorla yerinden etme suçlarının durdurulması için uluslararası ve Arap ülkeleri düzeyinde yapılabilecekleri görüşmek üzere bugün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanacağı kaydedildi.

Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Muhenned el-Akluk, İsrail'in, başta kuzey olmak üzere Gazze'nin genelinde işlediği yıkım, halkı zorla yerinden etme ve aç bırakma suçlarının görüşülmesi için Arap Birliğini toplantıya çağırmıştı.

Akluk, Arap Birliğinin, İsrail'in işlediği ve tarihte benzeri görülmemiş bu suçlar karşısında tarihi sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini ifade etmişti.



#Arap Birliği
#Gazze
#Filistin

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