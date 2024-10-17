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Mücadeleyi Filistin kazanacak

Mücadeleyi Filistin kazanacak

04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Ruhi Fettuh ve Numan Kurtulmuş
Ruhi Fettuh ve Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Siyonist rejimin, öldürmekte, Filistinliler arasında fark gözetmediğini dile getirdi.

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile Meclis'te bir araya gelen Kurtulmuş “Hangi gruptan olduğuna bakmadan bütün Filistinlileri kendisinin düşmanı olarak görüyor. Zulümleri arttıkça korkuları artıyor. Nihayetinde bu mücadeleyi kazanacak olan Filistin, hiç şüphemiz yok" dedi. Kurtulmuş, ziyaretin sadece Türk halkı için değil bütün dünya için önemli mesaj olacağını söyledi.




#Numan Kurtulmuş
#tbmm
#açıklama
#siyaset

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