Mücadeleyi Filistin kazanacak

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ruhi Fettuh ile Meclis'te bir araya gelen Kurtulmuş “Hangi gruptan olduğuna bakmadan bütün Filistinlileri kendisinin düşmanı olarak görüyor. Zulümleri arttıkça korkuları artıyor. Nihayetinde bu mücadeleyi kazanacak olan Filistin, hiç şüphemiz yok" dedi. Kurtulmuş, ziyaretin sadece Türk halkı için değil bütün dünya için önemli mesaj olacağını söyledi.