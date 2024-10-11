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TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkmenistan'da: "Mahtumkulu Firaki Forumu" başladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkmenistan'da: "Mahtumkulu Firaki Forumu" başladı

10:4911/10/2024, Cuma
AA
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkmenistan'da
TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkmenistan'da

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin 300. doğum günü vesilesiyle düzenlenen "Uluslararası Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı resmi karşılama töreniyle başladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası fuaye alanında foruma katılan devlet başkanları ve parlamento başkanlarını tek tek karşılayarak fotoğraf çektirdi.


Karşılamanın ardından, ülkelerin heyet başkanları zirve oturumlarına katılmak üzere konferans merkezine geçti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da foruma katıldı

Türkmenistan'ın ev sahipliğindeki foruma, Türkiye, Rusya, İran, Özbekistan, Pakistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Ermenistan'ın yanı sıra, Tataristan Özerk Cumhuriyeti, UNESCO, TÜRKSOY, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri katılıyor.



#Mahtumkulu Firaki
#Numan Kurtulmuş
#Türkmenistan

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