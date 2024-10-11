TBMM Başkanı Kurtulmuş Türkmenistan'da: "Mahtumkulu Firaki Forumu" başladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nin üçüncü toplantısına katılmak üzere yarın Hırvatistan'ın Dubrovnik kentini ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın zirvede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine ve uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözümün tesisine yönelik girişimlere desteğini yinelemesi, diplomatik çözüm için tüm tarafların katılacağı bir müzakere sürecinin önemini vurgulaması öngörülüyor.