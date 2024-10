Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş: Artık Türkiye'nin darbelerin ürünü olan bu anayasadan kurtulma vakti geldi

Yeni anayasa yapım sürecinde, müzakerelerin doğru bir zeminde yapılması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, "Bütün toplumsal birikimlerin üzerinde karar verecek yer TBMM’dir. Her yerde her şekilde tartışmalar yapılır ama tartışmanın sonuçlandırılacağı esas zeminin TBMM olduğunun altını çizmek isterim." şeklinde konuştu.

Demokrasimizin yeni anayasa ihtiyacının günden güne kendini daha fazla belli ettiğini görüyoruz. Burada şu hususu da açık yüreklilikle ifade etmek arzusundayım. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni anayasayla ilgili olarak elbette biz kendi hazırlıklarımızı hem de çok titiz bir şekilde yapıyoruz. Ama bu demek değildir ki diğer tüm fikirlere kapımızı kapatıyoruz. Yeni anayasanın hazırlık sürecinde her türlü fikre saygı duyarız, her düşünceyi ilgiyle dinleriz, her yapıcı teklifi hayırhahlıkla değerlendiririz.