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İsrailli katil generalden itiraf: Başaramayacağız

Katil İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, terör devleti İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.

15:20 - 14/01/2024 Pazar
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Noam Tibon
Noam Tibon

Katil İsrail ordusundan emekli general Noam Tibon, İsrail'in Gazze'deki "operasyonunun" rehineleri sağ salim geri getirmeyeceğini belirtti.


The Times of Israel'in haberine göre, İsrailli rehinelerin Gazze'ye kaçırılmasının 100. günü olması nedeniyle düzenlenen 24 saatlik mitingde konuşan emekli general Tibon, İsrail yönetimi ve ordusuna rehineler hususunda eleştirilerde bulundu.


Hezimeti itiraf etti


Gazze'deki rehineler için bir araya gelen kalabalığa hitap eden Tibon, "100 gün sonra, İsrail ordusu operasyonlarının onları sağ salim eve getirmeyi başaramayacağını biliyoruz." ifadesini kullandı.


Rehineleri eve geri getirmekten bahseden herkesin bir kelimeyi daha kullanması gerektiğini aktaran Tibon, "Sağ olarak geri getirilmeliler." dedi.


Tibon, Hamas'la rehineler konusunda hemen anlaşma yapılması gerektiğini dile getirdi.



Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.


#İsrail
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