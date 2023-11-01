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İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan Filistin sempozyumu: Hakkı ayakta tutmak isteyen herkesi davet ediyoruz

İstanbul 2 Nolu Barosu, terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın masaya yatırılacağı sempozyum düzenleyecek. Alanında uzman birçok ismin bir araya geleceği, soykırımın tarihi sürecinin ve hukuki tahlil çözüm önerilerinin ele alınacağı sempozyuma Filistin davasına duyarlı herkesin beklendiği belirtildi.

Semih Bozkuş
22:36 - 1/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 22:46 - 1/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze'deki soykırımının ele alınacağı sempozyum düzenleyecek.

İstanbul 2 Nolu Barosu, Gazze'deki soykırımının ele alınacağı sempozyum düzenleyecek.

Terör devleti İsrail, dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze'de katliamlarını sürdürüyor.

İsrail, hedef gözetmeksizin, çocuk, kadın demeden Filistinlilere bomba yağdırıp imza attığı soykırım nedeniyle İstanbul 2 Nolu Barosu da harekete geçti.



Baro, İsrail'in yıllardır süre gelen katliamlarını ve gerçekleştirdiği soykırımların ele alınacağı bir sempozyum düzenleyecek.

Alanında uzman birçok ismin bir araya geleceği sempozyumda soykırımın tarihi sürecinin ve hukuki tahlil çözüm önerilerinin görüşüleceği aktarıldı.

Barodan yapılan açıklamada Filistin'de Soykırım: Tarihi Süreç - Hukuki Tahlil Çözüm Önerileri sempozyumunun 4 Kasım Cumartesi günü İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde saat 11.00'de gerçekleştirileceği belirtilerek, "Hukukçuları, akademisyenleri, kısacası Hakkı ayakta tutmak isteyen herkesi davet ediyoruz." denildi.



#İstanbul 2 Nolu Barosu
#Filistin Sempozyumu
#Gazze
#Soykırım
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