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İstanbul 40 dereceyi aştı

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, “İstanbul Sancaktepe'de 39.7 derece görüldü. İstanbul'da başka noktalarda sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz” dedi. Termometreler dün Antalya’da 46, Manisa'da 42, İzmir ve Aydın'da 40, Çanakkale ve Muğla'da 38’i gösterdi.

04:00 . 15/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Batı bölgeleri aşırı sıcaklarla kavruluyor.

Batı bölgeleri aşırı sıcaklarla kavruluyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'nda uzmanlar sıcaklık artışını adım adım takip etti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Şu anda Kandilli Rasathanesi'nin de olduğu yerde (dün) ölçülen sıcaklık 35.5 derece. Geçtiğimiz saatler içerisinde sıcaklık pik değerini yapmış vaziyette, 37 derecelere kadar çıktı. İstanbul'da başka noktalarda bu sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını söyleyebiliriz rahatlıkla. Az önce baktığımız Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı ölçümler vardı. O ölçümlerde sıcaklık şu saatlerde Sancaktepe'de 39.7 dereceye kadar çıkmış durumda. Bu İstanbul'da sıcaklığın artık 40 dereceyi aştığını gösteriyor. İstanbul'da en sıcak ilçeler olarak da az önce Sancaktepe'den bahsetmiştik, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir İstanbul'un en sıcak ilçeleri şu an için" diye konuştu.


22 TEMMUZ İÇİN YENİ SICAK UYARISI

Tek, “Önümüzdeki hafta 22-23 Temmuz gibi tekrar sıcaklıklarda bir artış gözlüyoruz. Orada da sıcaklık rekorları görülebilir. Bunun sebebi Kuzey Afrika kökenli sıcak hava dalgasının akışı üzerimize doğru gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta da bir sıcak hava dalgası tekrar göreceğiz gibi gözüküyor" dedi.


#hava sıcaklığı
#İstanbul
#Kandilli Rasathanesi
1 saat önce
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