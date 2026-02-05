İstanbul açıklarında bulundu: İnsansız hava aracı benzeri cisim bulundu

Balıkçıların bulduğu insansız hava aracı benzeri cisimle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
Arnavutköy Karaburun açıklarında insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Karaburun'a Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Balıkçıların bulduğu insansız hava aracı benzeri cisimle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
#İstanbul
#Arnavutköy
#Karaburun