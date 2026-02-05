Yeni Şafak
İstanbul açıklarında bulundu: İnsansız hava aracı benzeri cisim bulundu

13:055/02/2026, Perşembe
DHA
Balıkçıların bulduğu insansız hava aracı benzeri cisimle ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor.
İstanbul Karaburun açıklarında insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Karaburun'a Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy Karaburun açıklarında insansız hava aracı olduğu düşünülen bir cisim bulundu. Balıkçıların ihbarı üzerine Karaburun'a Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

#İstanbul
#Arnavutköy
#Karaburun
