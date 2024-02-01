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İstanbul adayı Murat Kurum'dan İBB çalışanlarına mesaj: Herkes hakkını alacak

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu. Kurum "Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak” ifadelerini kullandı.

15:35 - 1/02/2024 Perşembe
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum
Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından İBB çalışanlarına yönelik paylaşımda bulundu.


Kurum paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Nisanda göreve geldiğimizde İstanbulluların daha mutlu, daha refah bir yaşam sürmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız.
İBB çalışanlarımızın hakkını biz koruyacağız. Çalışanlarımızın yıllardır ciddiyetsizlikle ele alınan özlük haklarını koruyacak ve promosyon konusunda yaşanan hak gaspını gidereceğiz.

Çalışanlarımız rahat olsun. 1 Nisan itibarıyla, şeffaf ve hakkaniyetli bir şekilde süreci biz yönetecek ve tamamlayacağız. Herkes hakkını alacak!





#Murat Kurum
#İBB
#İstanbul
38 dakika önce
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