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İstanbul Arnavutköy’de çifte cinayet

Arnavutköy'de dehşete düşüren olay: Peş peşe iki cinayet işledi

İstanbul Arnavutköy’de eşini ormanlık alanda öldüren bir kişi daha sonra geldiği bir apartmanın merdiven boşluğunda bir erkek şahsı öldürdü. Kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak apartmana giren katil zanlının yakalanması için ilçede geniş inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy’de sabah saatlerinde iki cinayet işlendi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, Arnavutköy Domuz deresi mevkii ormanlık alanında eşini silahla vuran bir kişi, daha sonra Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hıdır Sokağı'na geldi.

Burada bir apartman dairesinin kapsını çalan zanlı, ev halkı tarafından kim olduğunun sorulması üzerine kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak bir belgeleri olduğunu söyledi. Kapıyı açan kadının eşi E.E. belgeyi almak için dışarı çıktığında merdiven boşluğunda şüpheli şahsın silahlı saldırısına uğradı.

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Saldırıyı gerçekleştiren zanlı olay yerinden koşarak kaçarken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Polis ekipleri çifte cinayetin zanlısının yakalanması için ilçede geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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