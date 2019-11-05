Gündem İstanbul Ataşehirde TEMi kapatarak drift yapan sürücüler gözaltına alındı
İSTANBUL

İstanbul Ataşehir'de TEM'i kapatarak 'drift' yapan sürücüler gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir'de TEM'i kapatarak 'drift' yapan sürücüler gözaltına alındı

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundayken trafiği keserek drift yapan 5 sürücü gözaltına alındı. Drift yapan 2 sürücüye 5 bin lira, yolu kapatan 3 sürücüye ise 108 lira para cezası verildi.

Haber Merkezi DHA
Ataşehir'de düğün konvoyunda dirft yapan 2 kişi ve yolu kapatan 3 kişi yakalandı.
Ataşehir'de düğün konvoyunda dirft yapan 2 kişi ve yolu kapatan 3 kişi yakalandı.

Ataşehir TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde pazar günü öğle saatlerinde düğün konvoyundaki araç sürücüleri, yolu trafiğe kapatarak drift yaptı. Yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekiplerince araç plakalarından tek tek tespit edildi. 2'si drift yapan 3'ü yolu kapatan olmak üzere 5 sürücü gözaltına alınarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Düğün konvoyundaki magandalar TEM Otoyolu'nu kesip drift yaptı
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Düğün konvoyundaki magandalar TEM Otoyolu'nu kesip drift yaptı
Ataşehir TEM Otoyolu'nda drift yapmak için trafiği kesen düğün konvoyundaki magandalar terör estirdi.


Ehliyetlerine el konuldu

Drift yapan 2 sürücüye 5 bin lira, yolu kapatan 3 sürücüye ise 108 lira para cezası verildi. Ayrıca drift yapan 2 sürücünün ehliyetleri 2 ay süreyle el konulurken, diğer 3 sürücünün de sağlık raporları alınana kadar ehliyetlerine el konuldu. E.A.T.'nin kullandığı 34 BUE 340 plakalı araç trafikten men edildi. Sürücüler, O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T ve B.Ş. adli işlem için Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetten çıkışta bir araç sürücüsü, damadı kastederek "Her şey Ömer için" dedi.

2'si drift yapan 3'ü yolu kapatan olmak üzere 5 sürücü gözaltına alındı.

"Trafikte rahatsızlık verdiğimiz için insanlardan özür dileriz"

Düğün konvoyundaki damat Sait Ömer Topaloğlu, "Biz düğün sahibiyiz, damadız. Bizim arkadaşlar, tabi benim için yaptılar. İster istemez trafiği kapattılar. Drift de yapmış olabilirler. Bunların cezasını devletimiz kesmiştir. Bunların bedelleri ödenmiştir. Trafikte rahatsızlık verdiğimiz için insanlardan özür dileriz. Haklarını helal etsinler" diye konuştu.

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