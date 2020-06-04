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Gündem Avcılarda şok geçirten görüntü Kiraladığı dükkanın bir duvarının olmadığı ortaya çıktı
İSTANBUL

İstanbul Avcılar'da şok geçirten görüntü

Avcılar'da şok geçirten görüntü: Kiraladığı dükkanın bir duvarının olmadığı ortaya çıktı

İstanbul Avcılar’da kentsel dönüşüm kapsamında bir binanın yıkımı yapılınca yan tarafta giriş katta bulunan iş yerinin duvarının olmadığı ortaya çıktı. Binada oluşan görüntü şaşkınlık oluşturdu.

Haber Merkezi İHA
4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı.
4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı.

Avcılar'ın Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı.

Binanın yıkımında temel kata gelindiğinde yanda bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin duvarının olmadığı zamanında binayı yapan işçilerin yandaki binanın duvarını ortak kullandıkları ortaya çıktı.

İHA
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde bulunan 4 katı bir binanın kentsel dönüşüm programı çerçevesinde önceki gün yıkımına başlandı.

Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı
GÜNDEM
Duvarsız yaşadıkları yan bina yıkılınca ortaya çıktı

Şaşkınlık oluşturan görüntü sonrası iş yerindeki eşyalar çalışanlar tarafından duvar tarafından kaldırıldı.

Durumla ilgili konuşan bir mahalle sakini, “Bina yapılırken beton dökülmeden normal fileli şat ile zemin katını kaplamaya girmişler. Yıkılmaya başlanınca da sıva yere dökülmüş. Zemin katında delik açmış” dedi.

Avcılar'da kiraladığı dükkanın bir duvarının olmadığı ortaya çıktı
FOTOĞRAF 8
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Yıkım sonrası dükkanının bir bölümü açıkta kalan Turan Baki, burayı kısa sürede kapatacaklarını söyledi. İnşaat malzemeleri satan Baki, boşaltılan ve yıkılan binadaki bitişikteki dükkanın da kendisine ait olduğunu, geçici olarak buraya taşındığını belirterek, şöyle konuştu:
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“Kiraladığımız bu dükkanın da duvarı yokmuş. Bitişikte yıktırdığımız binanın duvarı ile ortak kullanılıyormuş. Bu tarafa sadece sıva yapılmış. Duvar yapmaya ‘Gerek duymamışlar.” Duvar olmadığının farkında değiliz. Üst katlarda böyle bir durum yok. Müteahhit malzemeden çalmış, 5 tuğla, 2 sıvanın hesabını yapmışlar. Yıktırdığımız binanın yerine yenisi yapılınca oraya geçeceğiz. Bunlar Türkiye’de olan şeyler. Allah’a şükür diyelim.”
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6’LIK DÜZ DEMİR KULLANILMIŞ <br><br>Yıkım çalışmalarını izleyen yapılacak yeni binanın müteahhidi Battal Toptaş, Türkiye’de üzücü de olsa böyle olaylar görüldüğünü ifade ederken, “Ben 13.5 tuğla öreceğim. O, 8 tuğla örüyor. Yıktırılan binanın betonu çürümüş. Allah korusun bir depremde bu bina giderdi. Yanındaki de gider. Yıktırılan binada 6’lık düz demir kullanmışlar, beton da çürümüş gitmiş. Allah korusun 1999 depremi bugün olsa bu çevredeki binalar da kalmaz hepsi yerle bir olur” diye konuştu.
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DAHA ÖNCEKİ DUVARSIZ BİNA<br><br> Avcılar’daki Merkez Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nde geçen ağustos ayında kentsel dönüşüme alınan binanın yıkılması sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da bulunmadığı ortaya çıkmıştı.
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Avcılar'da kiraladığı dükkanın bir duvarının olmadığı ortaya çıktı
İstanbul Avcılar'da Mustafakemalpaşa Mahallesi'nde kentsel dönüşüme alınmasına karar verilen 5 katlı binanın yıkım işlemlerine başlandı. Binanın yıkılması sırasında bitişikteki binanın zemin katındaki dükkanın bir duvarının bulunmadığı ortaya çıktı. Avcılar'da geçen yıl, kentsel dönüşüme alınan bir binanın yıkımı sırasında bitişikteki 4 katlı binanın bir katının duvarlarının da bulunmadığı görülmüştü.


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