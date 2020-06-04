Avcılar'da şok geçirten görüntü: Kiraladığı dükkanın bir duvarının olmadığı ortaya çıktı

6’LIK DÜZ DEMİR KULLANILMIŞ <br><br>Yıkım çalışmalarını izleyen yapılacak yeni binanın müteahhidi Battal Toptaş, Türkiye’de üzücü de olsa böyle olaylar görüldüğünü ifade ederken, “Ben 13.5 tuğla öreceğim. O, 8 tuğla örüyor. Yıktırılan binanın betonu çürümüş. Allah korusun bir depremde bu bina giderdi. Yanındaki de gider. Yıktırılan binada 6’lık düz demir kullanmışlar, beton da çürümüş gitmiş. Allah korusun 1999 depremi bugün olsa bu çevredeki binalar da kalmaz hepsi yerle bir olur” diye konuştu.