İstanbul Ayvansaray Üniversitesi artık çok güçlü

Finans sektöründe Türkiye’nin en güçlü sigorta şirketlerinden Doğa Sigorta’ nın da Yönetim Kurulu Başkanı olan Nihat Kırmızı üniversitenin dünya standartlarında bir seviyede eğitim vermesi için Kırmızı ailesi olarak tüm şirketleriyle ve bireysel olarak bu yolda maddi manevi her türlü katkıyı sağlayacaklarını söyledi. Sigortacılıkla beraber Sağlık sektöründe hastaneleri, Eğitim sektöründe okulları ve gıda, tarım, sanayi gibi sektörlerdeki şirketlerinden ve binlerce çalışandan öğrencilerin okurken bir laboratuvar gibi faydalanacağını, mezun olduktan sonra da iş garantisi olacağını vurguladı.

Nihat Kırmızı, Üniversite akademik kadrosu ve tüm idari personeline yaptığı konuşmada,

" İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin Değerli Üyeleri,

Bu yeni dönemde yeni bir ruh ve büyük bir heyecanla üniversitemizi hakettiği seviyeye çıkartmak için uzun bir yola kararlı bir şekilde çıkmış bulunuyoruz.

Bir çok emek harcanarak temelleri atılmış üniversitemizin büyük bir eğitim eserine dönüşmesi hedefimize ulaşmak için her türlü maddi manevi katkıyı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum.

Üniversitemiz kar amacı gütmeksizin tüm kaynaklarını bilime, tekniğe ve sanata kullanarak eğitimde fark yaratacaktır. Biz de finans sektöründe Türkiye’ nin en büyük şirketlerinden bir olan sigorta şirketimizle, hastenemizle, eğitim kurumlarımızla yurt içi, dışı tüm şirketlerimizle ve bireysel kaynaklarımızla üniversitemize bu yolda katkı sağlayacağız.

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Sizleri de bu kutsal yolda birlikte yürümeye davet ediyorum.

Son olarak bugüne kadar üniversitemize katkı sağlayan herkese, mütevelli heyet üyelerimize, eğitmenlerimize, idari personelimize ve burayı tercih ederek değer yaratan öğrencilerimize teşekkür eder bu yeni dönemin vatanımıza milletimize ve kurumumuza hayırlı olmasını dilerim” açıklamasında bulundu.

Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin yeni dönemde eğitimde çok güçlü bir üniversite olacağının altını çizdi.