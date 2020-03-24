İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, koronavirüse karşı Uzaktan Eğitim Derslerine başladı

Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı, görev aldığı ilk andan itibaren tüm kaynaklarını, üniversitenin bilim, teknik ve sanat dalları için kullanarak, uluslararası çağdaş eğitim seviyesiyle, ülkemizin geleceği için bilim insanları yetiştirmeyi misyon edindiklerini aktardı.

Öğrencileri her türlü şartta kesintisiz eğitime ve bilimsel tecrübeye ulaştırma sorumluluğu ile yol aldıklarını söyleyen Kırmızı; ‘Hedefimize uygun olarak, dünyamızın geçirdiği bu zor günlerde günün koşullarına en hızlı adaptasyonu sağlayan üniversitemiz, eğitimde bu anlamda bir fark yaratmayı başarmıştır’ diye belirtti.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Kırmızı yaşanan süreci şöyle aktardı; ‘Üniversitemiz, Koronavirüs salgınına karşı ara verilen yükseköğretime uzaktan eğitimle devam edebilmek için tüm tedbirleri dünyada salgın görülmeye başladığı an itibari ile almaya başladı ve eğitim – öğretim süreçlerinin kesintiye uğramasını engelleyecek geliştirmeler ile gerekli alt yapıyı oluşturdu. Ülkemizde salgın sebebiyle üniversitelerin eğitime ara vermesi ile de,öncülük ederek, #EvdeKalSağlıklıKalUzaktanEğitimAl, sloganımızla öğrencilerimizi 23 Mart itibariyle online eğitime davet ettik.

Uzaktan eğitim sistemi konusunda güçlü bir tecrübeye sahip olan üniversitemiz ortaya çıkan bu gerekli durum üzerine sistem alt yapı ve kapasitesini süratle güçlendirmeye devam ederken, dersleri sağlıklı bir şekilde yürütebilme imkânını sağladı. Uzaktan eğitim derslerinin başladığını öğrencilerimize sosyal medyadan da hocalarımız eşliğinde keyifli bir çekim ile duyurduk.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi olarak sürecin en başında, günceli ve dünyayı yakından takip ederek, öngörü ve hızlı aldığımız tedbirler, geliştirdiğimiz çalışmalarla 23 Mart Pazartesi günü hazırlık okulu, önlisans, lisans ve yüksek lisans programlarının tümünde uzaktan eğitime başladık. Yapılan deneme dersleri ile sistemimiz test edildi. Bütün öğretim elemanlarımız, personelimiz ve öğrencilerimiz güven içinde evlerinde uzaktan eğitim ile ilerleyecekler.

Nihat Kırmızı ayrıca, dijital uyum sağlayabilen tüm kurumların bu riskli süreç içindeki gelişim fırsatlarını yakalayarak daha da güçleneceğini önemle belirtirken, uzun yıllardır grup bünyesindeki diğer iş kollarında ve yatırımlarında da dijitalleşmeyi ön sırada tuttuklarının altını çizdi. İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin deneyimli akademik kadrosu, geliştirilmiş alt yapısı, personel ve öğrencilerinin özverili çalışması ile kaybedilen kısa zamanı süratle telafi edeceğini sözlerine ekledi. Kırmızı, tüm ülkemiz vatandaşlarını da zorunlu durumlar harici, duyarlı davranıp #evdekal’maya davet etti.