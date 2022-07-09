İstanbul Bağcılar'da yangın

Bağcılar'da medikal ürün satan iş yerinin depo olarak kullandığı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın, Merkez Mahallesi Güngören Caddesi'nde medikal ürün satan bir iş yerinin depo olarak kullandığı tek katlı binanın bahçesinde çıktı. Kısa sürede yangın binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
GÜNDEM
Sabotaj yangını
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi. Kırsal mahalle sakinlerinin müdahalesi sonucu can kaybı olmaması teselli edici oldu.
Mehmet Dağtekin ve İsmail Koştur’a ait evlerden birinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı.
Mahalle merkezinde bulunan binanın çatısının alev aldığı mahalle sakinleri bir araya gelerek yangın arazözü, hortumlar ve kovalarla ilk müdahaleye başladı.
Yangın esnasında Yaylabayır mahallesinde bir programda bulunan Sındırgı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Durak ve belediye personeli ilk müdahalede mahalle halkına yardım etti.
Yaylabayır mahallesinde bulunan Orman İşletme müdürlüğüne ait orman arazözü de hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.
Yangının çevreye sıçraması engellendi. Kısa bir süre içerisinde yangın alanına gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sındırgı İtfaiye amirliği ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı.
Sındırgı Belediyesine ait tankerler ve personel de yangın söndürme çalışmalarında yer aldı. Yangın haberini alan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti ilçe başkanı Mehmet Cemil Atla, Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı İsmail Tavşanoğlu da mahalleye geldi.
Evlerin yakınında bulunan yangın vanası, arazözün dolu ve mahalle halkının bilinçli olması olası bir facianın önüne geçti. Can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu. Yangın sonrası 2 ev kullanılamaz hale geldi.
Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan “Yaylabayırda maalesef üç tane evimiz yandı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Bütün itfaiye, belediye, orman ekipleri herkes burada. Ekrem başkanım dahil bütün daire amirleri de burada. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. İlk etapta vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra mahallemize ait olan yangın tankeri ve orman arazözü ile müdahale edilerek, yangının hafiflemesi ve söndürülmesi sağlandı. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Tekrar mahalleme, Sındırgımıza geçmiş olsun.” dedi.
Balıkesir'de korkutan yangın: Mahalle halkının müdahalesi faciayı önledi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde akşam saatlerinde bir evin çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu. Kısa sürede bitişik evlere sıçrayan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi, can kaybının yaşanmaması teselli edici oldu.
GÜNDEM
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