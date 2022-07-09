İstanbul Bağcılar'da yangın

Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan “Yaylabayırda maalesef üç tane evimiz yandı. Elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor. Bütün itfaiye, belediye, orman ekipleri herkes burada. Ekrem başkanım dahil bütün daire amirleri de burada. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. İlk etapta vatandaşlarımız kendi imkanlarıyla müdahale etti. Daha sonra mahallemize ait olan yangın tankeri ve orman arazözü ile müdahale edilerek, yangının hafiflemesi ve söndürülmesi sağlandı. Büyükşehir itfaiye ekipleri de yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına başladı. Tekrar mahalleme, Sındırgımıza geçmiş olsun.” dedi.