İstanbul Bakırköy'de denizde ceset bulundu Bakırköy'de şoke eden olay: Denizde hareketsiz halde yatan kişiyi görünce polisi aradılar İstanbul Bakırköy sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri denizdeki cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Ceset morga kaldırılırken, polis ise bölgede geniş kapsamlı inceleme yaptı.

Haber Merkezi 02 Ağustos 2020, 08:55 Son Güncelleme: 02 Ağustos 2020, 09:09 DHA