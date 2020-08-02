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İSTANBUL

İstanbul Bakırköy'de denizde ceset bulundu

Bakırköy'de şoke eden olay: Denizde hareketsiz halde yatan kişiyi görünce polisi aradılar

İstanbul Bakırköy sahilinde sabah yürüyüşüne çıkan vatandaşlar denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi görünce polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri denizdeki cansız bedenin bir erkeğe ait olduğunu tespit etti. Ceset morga kaldırılırken, polis ise bölgede geniş kapsamlı inceleme yaptı.

Haber Merkezi DHA
Yapılan incelemelerde cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.
Yapılan incelemelerde cesedin 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Bakırköy Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.
Bakırköy Sahili'nde bulunan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde denizde hareketsiz halde yatan bir kişiyi fark etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bakırköy Sahili'nde bir erkeğe ait ceset bulundu.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı. Yapılan incelemelerde cesedin N.D. isimli 30'lu yaşlarda bir erkeğe ait olduğu tespit edildi.

Olay yerine gelen sahil güvenlik ve sağlık ekipleri denizdeki cesedi kıyaya çıkardı.

N.D.'nin cansız bedeni olay yerindeki incelemelerin ardından ambulansla Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ceset morga kaldırılırken polis ise bölgede geniş kapsamlı inceleme yaptı.

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