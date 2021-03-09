Gündem İstanbulda baraj doluluk oranlarında son durum Yüzde 60ı aştı
İSTANBUL

İstanbul baraj doluluk oranı: 9 Mart İSKİ güncel verileri

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 60'ı aştı

İstanbul baraj doluluk oranlarına dair son veriler bugün İSKİ tarafından yayınlandı. Yaşanan yağışların ardından özellikle yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle bir dönem karşı karşıya kalan İstanbul'da "Barajlar doldu mu?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İşte 8 Mart baraj doluluk oranları...

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Yurt genelinde aralık ve ocak aylarında yaşanan kuraklığın ardından kar yağışı ve sağanak, özellikle barajlardaki su miktarı yüzde 19'lara kadar gerileyen İstanbul'a nefes aldırdı.

İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 60,37 olduğu belirtildi.

  • 8 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 795 bin metreküp

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

3 Mart: Yüzde 57,63

4 Mart: Yüzde 58,02

5 Mart: Yüzde 58,23

6 Mart: Yüzde 58,47

7 Mart: Yüzde 59,17

8 Mart: Yüzde 59,93

9 Mart: Yüzde 60,37

Aralık sonu yüzde 20 seviyesinde olan baraj doluluğu kısa sürede üçe katlandı.

Megakentte beklenen yağmurla birlikte bu oranın daha da yükselebileceği öngörülüyor.

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

9 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

İstanbul barajlarındaki son durum
GÜNDEM
İstanbul barajlarındaki son durum
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