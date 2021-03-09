İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 60'ı aştı

Yurt genelinde aralık ve ocak aylarında yaşanan kuraklığın ardından kar yağışı ve sağanak, özellikle barajlardaki su miktarı yüzde 19'lara kadar gerileyen İstanbul'a nefes aldırdı.
İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 60,37 olduğu belirtildi.
8 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 795 bin metreküp
9 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %60,37 pic.twitter.com/lt8woWWS0U
8 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 795 bin metreküp
- 8 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 795 bin metreküp
GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI
3 Mart: Yüzde 57,63
4 Mart: Yüzde 58,02
5 Mart: Yüzde 58,23
6 Mart: Yüzde 58,47
7 Mart: Yüzde 59,17
8 Mart: Yüzde 59,93
9 Mart: Yüzde 60,37
Aralık sonu yüzde 20 seviyesinde olan baraj doluluğu kısa sürede üçe katlandı.
Megakentte beklenen yağmurla birlikte bu oranın daha da yükselebileceği öngörülüyor.
HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?
9 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle: