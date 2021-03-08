Gündem İstanbul barajlarındaki son durum
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İstanbul baraj doluluk oranı son durum nedir? İstanbul barajları güncel durum (8 Mart 2021)

İstanbul barajlarındaki son durum

Geçtiğimiz aylarda kKuraklık riskiyle karşı karşıya kalan Megakentin, son 2 aydır düşen kar ve yağmurla birlikte barajlarındaki doluluk oranı arttı. İşte İSKİ'nin son verilerine göre, 8 Mart'ta İstanbul barajlarındaki doluluk oranını...

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Yurt genelinde aralık ve ocak aylarında yaşanan kuraklığın ardından kar yağışı ve sağanak, özellikle barajlardaki su miktarı yüzde 19'lara kadar gerileyen İstanbul'a nefes aldırdı.

İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 60'a ulaştığı (59.93) bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, megakentte beklenen yağmurla birlikte bu oranın daha da yükselebileceği öğrenildi.

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