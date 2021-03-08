İstanbul barajlarındaki son durum

Yurt genelinde aralık ve ocak aylarında yaşanan kuraklığın ardından kar yağışı ve sağanak, özellikle barajlardaki su miktarı yüzde 19'lara kadar gerileyen İstanbul'a nefes aldırdı.
İSKİ'den bu sabah yapılan açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 60'a ulaştığı (59.93) bildirildi.
7 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 847 bin metreküp
8 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %59,93 pic.twitter.com/qh8TVP1Nk1
7 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 847 bin metreküp
Edinilen bilgiye göre, megakentte beklenen yağmurla birlikte bu oranın daha da yükselebileceği öğrenildi.