İstanbul barajlarında ne kadar su var?

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. İstanbul barajlarındaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 51,47 arttı. Açıklanan verilere göre 13 Mart'ta 61.96 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.67 artış gösterdi.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 73,46 olarak ölçüldü.

1 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 757 bin metreküp

2 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %73,46 pic.twitter.com/7kH1QW8I8y REKLAM April 2, 2021

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

2 Nisan itibariyle son 14 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

20 Mart: Yüzde 63,74

21 Mart: Yüzde 64,06

22 Mart: Yüzde 65,21

23 Mart: Yüzde 66,84

24 Mart: Yüzde 68,64

25 Mart: Yüzde 69,83

26 Mart: Yüzde 70,63

27 Mart: Yüzde 71,14

28 Mart: Yüzde 71,56

29 Mart: Yüzde 71,96

30 Mart: Yüzde 72,24

31 Mart: Yüzde 72,83

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1 Nisan: Yüzde 73,18

2 Nisan: Yüzde: 73,46

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

2 Nisan itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

ÖMERLİ BARAJI YÜZDE 90’I AŞTI

İstanbul önemli barajlarından olan Ömerli barajında su seviyesi yüzde 90'ın; Elmalı ve Darlık barajında ise yüzde 80'nin üzerine çıktı.

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 91,41, Pabuçdere 51,45, Sazlıdere 39,02, Büyükçekmece 72,530, Alibey 63,95, Terkos 68,38, Kazandere 57,47, Elmalı 85,36, Darlık 88,08 ve Istrancalar 64,37 olarak kaydedildi.

GEÇMİŞ YILLARIN 2 NİSAN TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu görülüyor. En yüksek 2 Nisan baraj doluluk oranının yüzde 94,07 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

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Barajlardaki doluluk oranı, 2 Nisan baz alındığında 2011'de yüzde 94,34, 2012'de yüzde 92,34, 2013'te yüzde 90,92, 2014'te yüzde 34,6, 2015'te yüzde 94,7, 2016'da yüzde 87,61, 2017'de yüzde 88,79, 2018'de yüzde 90,56, 2019'da yüzde 93,64, 2020'de ise yüzde 64,52 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar içme suyunun israftan uzak bir şekilde kullanılması tavsiyesini yeniledi.

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