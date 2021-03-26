İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde 70'i geçti

İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor.

İstanbul’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti.

İstanbul barajlarındaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla yüzde 51,47 arttı. Açıklanan verilere göre 13 Mart'ta 61.96 olan baraj doluluk oranı son 14 gün içerisinde ise yüzde 8.67 artış gösterdi.

İSKİ BUGÜNKÜ VERİLERİ AÇIKLADI

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün baraj doluluk oranlarına dair güncel verileri açıklıyor. İSKİ'nin bugün yayımladığı verilere göre içme suyu kaynaklarının doluluk oranı yüzde 70.63 olarak ölçüldü.

Su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

25 Mart 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 739 bin metreküp

26 Mart 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %70,63 pic.twitter.com/ABXRMmOygS REKLAM March 26, 2021

İstanbul'da ortalama günlük 2,9 milyon metreküp su tüketilirken, dün itibarıyla şehre verilen su miktarı 2 milyon 739 bin metreküp oldu.

GRAFİKTE SEVİNDİREN YÜKSELİŞ

26 Mart itibariyle son 14 güne ait baraj doluluk oranı şu şekilde:

13 Mart: Yüzde 61,96

14 Mart: Yüzde 62,23

15 Mart: Yüzde 62,34

16 Mart: Yüzde 62,40

17 Mart: Yüzde 62.71

18 Mart: Yüzde 63,03

19 Mart: Yüzde 63,34

20 Mart: Yüzde 63,74

21 Mart: Yüzde 64,06

22 Mart: Yüzde 65,21

23 Mart: Yüzde 66,84

24 Mart: Yüzde 68,64

25 Mart: Yüzde 69,83

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26 Mart: Yüzde 70,63

HANGİ BARAJ NE KADAR DOLU?

26 Mart itibariyle kentteki barajların doluluk oranları şöyle:

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 613,52 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden ise 1 Ocak'tan bugüne kadar 195,56 milyon metreküp su alındı. 2020 yılında ise her iki kaynaktan toplam 503 milyon metreküp su alınmıştı.

ÜÇ BARAJ YÜZDE 80'İ GEÇTİ

İstanbul önemli barajlarından olan Ömerli, Elmalı ve Darlık barajında ise su seviyesi yüzde 80'nin üzerine çıktı.

Her bir barajdaki doluluk oranı; Ömerli 87.69, Pabuçdere 50.25, Sazlıdere 37.17, Büyükçekmece 69.96, Alibey 63.77, Terkos 65.24, Kazandere 61.68, Elmalı 83.03, Darlık 83.74 ve Istrancalar 67.15 olarak kaydedildi.

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GEÇMİŞ YILLARIN 26 MART TABLOSU:

2021 yılı baraj doluluk oranının geçmiş yıllara göre orta seviyede olduğu görülüyor. En yüksek 26 Mart baraj doluluk oranının yüzde 94,15 ile 2015 yılına ait. İşte İstanbul barajlarının 2012 yılından itibaren doluluk oranları:

Barajlardaki doluluk oranı, 26 Mart baz alındığında 2011'de yüzde 94,44, 2012'de yüzde 92,51, 2013'te yüzde 88,32, 2014'te yüzde 35,34, 2015'te yüzde 94,95, 2016'da yüzde 87,35, 2017'de yüzde 89,41, 2018'de yüzde 89,57, 2019'da yüzde 94,14, 2020'de ise yüzde 64,05 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da devam eden yağışların baraj doluluk oranını daha da arttıracağı tahmin ediliyor. Ancak uzmanlar içme suyunun israftan uzak bir şekilde kullanılması tavsiyesini yeniledi.

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