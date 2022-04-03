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Gündem İstanbuldaki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu
İSTANBUL

İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 88,59 oldu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, son dönemdeki yağmur ve kar yağışlarının ardından yüzde 89,68'e kadar yükselen barajlardaki su seviyesi geçen hafta geriledi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul barajlarında ne kadar su var? İstanbul baraj doluluk oranı
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Kente su sağlayan barajlardaki doluluk seviyeleri bugün itibarıyla yüzde 88,59'a düştü.

Barajların doluluk oranları Alibey'de yüzde 76,99, Büyükçekmece'de yüzde 94,45, Darlık'ta yüzde 100, Elmalı'da yüzde 96,35, Istrancalar'da yüzde 100, Kazandere'de yüzde 100, Ömerli'de yüzde 90,52, Pabuçdere'de yüzde 93,96, Sazlıdere'de yüzde 63,96, Terkos'ta ise yüzde 84,69 olarak kaydedildi.

  • Söz konusu verilere göre bu yıl 3 Nisan'a kadar barajlara düşen yağış miktarı metrekareye 300,12 kilogram olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 769,54 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'da günlük su tüketimi ise dün itibarıyla 2 milyon 995 bin metreküp oldu.

Melen ve Yeşilçay'dan şu ana kadar alınan su miktarı 65,31 milyon metreküp olarak gerçekleşti.

İstanbul'da içme suyu arıtma tesislerinden 2022'de şehre verilen toplam su miktarı 262,85 milyon metreküp olarak belirlendi.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, yıllara göre "3 Nisan" tarihli baraj doluluk oranları, 2012'de yüzde 92,48, 2013'te yüzde 90,94, 2014'te yüzde 34,5, 2015'te yüzde 94,73, 2016'da yüzde 87,55, 2017'de yüzde 88,74, 2018'de yüzde 90,99, 2019'da yüzde 93,51, 2020'de yüzde 65,13, 2021'de ise 73,66 olarak kayda geçti.

'Beş barajımız taşıyor': İSKİ Genel Müdürü uyardı, 'Dere yataklarında bulunmayın'
GÜNDEM
'Beş barajımız taşıyor': İSKİ Genel Müdürü uyardı, 'Dere yataklarında bulunmayın'

Karlar eridi barajlar doldu: Yüzde 50'nin üzerinde
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İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86.82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.94'e kadar çıktı. Son bir haftadaki artış yüzde 1.14 olarak kayıtlara geçti.<br>
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Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye yavaş yavaş erimeye başladı. Önümüzdeki hafta içinde beklenen yağışlı havayla birlikte erimenin hızlanacağı ve doluluk oranlarında hızla artışa neden olacağı belirtildi.
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İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77.23 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 57.17, Papuçdere barajlarında ise yüzde 59.02'e çıktı. İstanbul'da şu anda 7 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 23.87'le Sazlıdere barajı.
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Karlar eridi barajlar doldu: Yüzde 50'nin üzerinde
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 55.25 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 37.25'e çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.


Kar yağışı İstanbul barajlarında doluluk oranını nasıl etkiledi?
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İstanbul’da baraj doluluk oranları cuma gününden beri devam eden kar yağışı ile yükselişe geçti. İSKİ verilene göre baraj doluluk oranları yüzde 54.11’e çıktı.
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Hafta sonundan itibaren megakentte etkili olan ve halen etkisini sürdüren karların da erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarının önümüzdeki günlerde daha da yükselmesi bekleniyor.
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Öte yandan, kar yağışıyla doluluk oranı yükselen Elmalı barajında kartpostallık görüntüler oluştu. Masalsı görüntülerin oluştuğu Elmalı barajı havadan görüntülendi.
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Öte yandan, İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
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\"Ömerli Barajı yüzde 76.87<br>Alibeyköy yüzde 33.81<br>Büyükçekmece yüzde 43.26<br>Darlık yüzde 52.86
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Sazlıdere yüzde 22.59<br>Elmalı yüzde 73.35<br>Istrancalar yüzde 75.43
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Kazandere yüzde 63.33<br>Pabuçdere yüzde 59.74<br>Terkos yüzde 48.46
Kar yağışı İstanbul barajlarında doluluk oranını nasıl etkiledi?
İstanbul'da cuma gününden beri etkisini gösteren yoğun kar yağışının ardından barajlardaki doluluk oranı artışa geçti. İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 54,47'ye yükseldi.


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