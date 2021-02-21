İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu Son dönemlerde İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul’un barajlarının doluluk oranı yüzde 50,56 seviyesine yükseldi. Barajlarda son 10 günde 5 puan artış oldu.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 10:15 Son Güncelleme: 21 Şubat 2021, 10:24 Diğer