Gündem İstanbul barajlarında son durum Son 10 günde 5 puan artış oldu
İSTANBUL

İstanbul barajlarında son durum: Son 10 günde 5 puan artış oldu

Son dönemlerde İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışları sonrası İstanbul’un barajlarının doluluk oranı yüzde 50,56 seviyesine yükseldi. Barajlarda son 10 günde 5 puan artış oldu.

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İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor. İSKi verilerine göre, kent genelindeki barajların doluluğu yüzde 50,56'ya yükseldi. Geçtiğimiz hafta boyunca kar yağışları barajların doluluğunu 6 ay sonra ilk kez dün yüzde 50'nin üzerine taşımıştı.

  • Barajlarda kar yağışlarının etkisiyle son 10 günde 5 puanlık artış görüldü.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48,67
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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48,67

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI

14 Şubat: Yüzde 46,44

15 Şubat: Yüzde 47,20

16 Şubat: Yüzde 47,82

17 Şubat: Yüzde 48,28

18 Şubat: Yüzde 48,67

19 Şubat: Yüzde 49,16

20 Şubat: Yüzde 50,03

21 Şubat: Yüzde 50,56


İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?
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İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Kar yağışı doluluğu ne kadar etkiledi?

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İstanbul barajlarında son durum

İstanbul barajlarında son durum

Son 10 günde 5 puan artış oldu.
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