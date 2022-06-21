İstanbul Barosu'ndaki 'köpek saldırılarını meşrulaştırma kurultayında' akla ziyan sözler: Daha çok ısırmıyorlarsa olgunluklarından

Türkiye'nin dört bir yanından başıboş köpeklerin ölümlü ve yaralanmayla sonuçlanan saldırıları sıkça gündeme geliyor. Ölümlü vakaların giderek artması nedeniyle bir dizi önlem alınarak yasaklı ırklar için yeni kurallar getirildi.

Sokaklarda tam anlamıyla can güvenliği sağlanamamışken, saldırıları görmezden gelen kesimin eylem ve açıklamaları adeta kanayan yaraya tuz basıyor.

Son olarak İstanbul Barosu 'Yasaklanan Köpek Irkları' başlığıyla kurultay düzenledi.

Toplantıya İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Gülsaniye Ekmekçi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Özcan, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Öğretim Üyesi Veteriner Hekim Prof. Dr. Ebru Yalçın konuk İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Fatih, Bakırköy, Beşiktaş, Pendik, Sarıyer, Silivri belediyelerinden temsilciler, İstanbul ve diğer bazı illerden baro üyeleri katıldı.

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Konuşmacılardan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın skandal açıklamaları büyük tepki topladı.

'YASAKLI IRKLAR SALINMALI'

Sözlerine "Yasaklanması gereken hayvan mı, insan mı?" ifadeleriyle başlayan Ebru Yalçın, sokaklardaki başıboş köpekler yetmiyormuş gibi yasaklı ırkların da salınmasını istedi.

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İTİRAF GİBİ SÖZLER: KENDİ BÖLGESİNDEKİ İNSANA SALDIRIYOR

Başıboş köpek saldırılarını meşrulaştırmaya çalışan Ebru Yalçın, sokakların köpekler tarafından kendi bölgesi olduğunu ve kendi bölgesinden geçen vatandaşlara saldırdığını itiraf etti.

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AKLA ZİYAN BENZETME: EVİNİZE GİRSE SALDIRMAZ MISINIZ

Kamusal alan olan sokakların başıboş köpeklerce mesken tutulduğunu itiraf eden Ebru Yalçın, "Biri sizin evinize girmeye çalıştı, ve siz buna tepki koydunuz. Bu tepki normaldir" demesi şaşkınlığa neden oldu.

'ÇOCUKLARI AV OLARAK GÖRMEK İÇGÜDÜSELDİR'

Saldırı nedenlerini açıklayan ve 17 tip agresyon olduğunu belirten Ebru Yalçın, köpeklerin çocukları av olarak gördüğünü itiraf etti.

Yalçın, "Bunların bazıları tedavi edilebilir, bazıları ise tedavi edilemez. Bunlar içgüdüseldir çünkü" ifadesini kullandı.

'KAÇMAK' İNSAN HATASI

Köpeklerin saldırılarını meşru gösteren ve hiçbir kabahat yüklemeyen Ebru Yalçın, çocukların kaçmasını “insan hatası” olarak değerlendirerek, “Evet, bütün köpekler ısırabilir” dedi.

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İlginç açıklamalarını sürdüren Yalçın, önlemin insanda alınacağını belirterek, “Tehlikeli ırklara karşı önlem alınabilir. Ama kimde alacağız? Önlemi insanda alacağız, hayvanda değil” diye konuştu.

Köpeklerle aynı statüde olduğunu da belirten Yalçın, “Bütün köpeklerin evlerinde ebeveynleriyle beraber... Bakın sahip demiyorum. Bu sahip kelimesinden de hiç hoşlanmıyorum. İş başka noktalara gidiyor. Kimse kimsenin sahibi değil. Sadece beraber yaşamayı seçiyoruz” hezeyanında bulundu.

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'SALDIRILAR OLUYOR OLACAK DA'

“Köpek saldırıları var mıdır, vardır. Köpek saldırıları çok normal, olacaktır. Beraber yaşıyoruz” diyen Ebru Yalçın, “Ortada bir gerçek var. Köpek saldırıları oluyor mu, oluyor, olacak da. Ne siz bir ırkı yasakladığınızda bu iş bitecek, ne de bütün hayvanları barınağa koyduğunuzda bu iş bitecek. Bu çok normal bir şey" ifadeleriyle saldırıları normalleştirmeye çalıştı.

OYNAT 00:41 İstanbul Barosu'ndan sokak köpeği kurultayı: Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görülüyor İstanbul Barosu'nun düzenlediği 'Yasaklanan Köpek Irkları' kurultayında konuşma yapan Prof. Dr. Ebru Yalçın'ın, köpeklerin saldırganlığına ilişkin sözleri gündemde. Köpeklerin olgunluğu sayesinde daha az ısırılma vakası görüldüğünü savunan Yalçın, “Çoğu durumda daha çok ısırılmayı görmüyorsak köpeklerin olgunluğundandır bizim değil” dedi. BiP'te paylaş

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Köpekleri kutsallaştıran Hinduları hatırlatan ifadeler kullanan Ebru Yalçın, “Köpeği sevmeyebilirsiniz ama köpeğe ve haklarına saygı duymak mecburiyetindesiniz” diye konuştu.

'DAHA FAZLA ISIRILMA GÖRMÜYORSAK KÖPEKLERİN OLGUNLUĞUNDAN'

Skandal ifadelerde bulunarak köpeklerin "merhameti" sayesinde daha fazla saldırı olmadığını iddia eden Ebru Yalçın, “Geliyor böyle sanki kırk yıllık kendi köpeği gibi o kadar şiddetli seviyor ki, ya köpek bakıyor şöyle bir, aslında diyor ki, ‘Ne haddine, ne yapıyorsun!’ diyor. Fakat gerçekten çoğu durumda, eğer daha fazla ısırılmayı görmüyorsak bu köpeklerin olgunluğu yüzündendir, insanların değil. O yüzden bizim ilk önce çocukları, ama çocuklardan önce de büyükleri, 18 yaş üstü erkekler daha fazla ısırılıyorsa, önce onları eğitelim” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 12 Olay, 8 Nisan'da, Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Eğitim gördüğü Gündoğdu İlkokulu'na, mahalledeki başıboş köpekler nedeniyle, aile üyelerinin götürdüğü 4'üncü sınıf öğrencisi Ö.E.K., babaannesiyle evden çıktı. CANINI ZOR KURTARDI<br><br>Çocuk bir süre sonra babaannesinin eve dönmesini söyledi. Babaannesi eve dönmek için torunundan ayrılırken, Ö.E.K. bir süre sonra başıboş gezen 8 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlıklarını duyan babaannesi ve çevredekiler yardımına koştuğu çocuktan köpekleri uzaklaştırmaya çalıştı ancak sonuç alamadı. O sırada yoldan geçen motosikletli, köpeklerin arasına girip çocuğun kurtulmasını sağladı. 80 DİKİŞ ATILDI<br><br>Çevredekiler, kanlar içinde kalan ve vücudunun birçok yeri parçalanan Ö.E.K.'yi Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürdü. Çocuk buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kafasında pençe izleri bulunan, kolları ve bacaklarında 30'dan fazla ısırığa bağlı derin yara oluşan Ö.E.K., ameliyata alındı. Vücuduna yaklaşık 80 dikiş atılan çocuğun sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. SALDIRIYA BAĞLI KIRIK VE KAS YIRTILMALARI OLUŞTU<br><br>Çocuğunun bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları olduğunu söyleyen anne Fatma Elikesik, yaşanılanları şöyle anlattı:<br><br>\"Oğlum 10 yaşında. 8 Nisan Cuma günü saat 08.45 sıralarında okula giderken, kendi sokağının başında 8 tane köpeğin saldırısına maruz kalıyor. Bu köpekler başıboş ve küpesiz. Saniyeler içinde oluyor olay ve çok vahşice oluyor. Babaannesi de oğlumu kurtarmaya çalışıyor. Olay sırasında komşunun çocuğu babasına haber veriyor ama komşumuz oğlumu köpeklerin elinden alamıyor. O sırada burada çiftlikte çalışan Efkan adında bir ağabeyimiz, o gün güzergahının dışından geçiyormuş. Köpeklerin saldırısını görüyor ve motosikletiyle köpeklerin arasına giriyor. Bu şekilde çocuğumu kurtarıyor. Köpekler vücudunun birçok yerinden yaralamış. Doktorlardan 30'dan fazla ısırık olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 saatlik bir ameliyata girdi. Yaraları kapattılar. Kaslarda yaralanmalar var. İnşallah bundan sonrasında gidişatı, yaralar iyileştikçe göreceğiz. İlk etapta yapılması gereken her şey yapıldı. Şu an artık iyileşme sürecindeyiz.\" 'İHMAL YOKSA BENİM ÇOCUĞUM NİYE BURADA?'<br><br>Sahipsiz köpekler için bir an önce önlem alınması gerektiğini söyleyen Elikesik, \"Bu olayda çıkarılacak dersler ve yapılması gerekenler var. Bunların ele alınması gerekiyor. Başıboş, sahipsiz, insanlara zarar verebilecek sokak hayvanları belediyelerin sorumluluğunda ve yapılması gerekenlerin her birinin birimleri var. Burada nerede bir sıkıntı olduysa tespiti gerekiyor. Osmangazi Belediye Başkanı'mız Mustafa Dündar ziyaretimize geldi. Ona çok teşekkür ediyorum. Konunun takipçisi olacağını söyledi. Fakat bizzat takip etmesi gerekiyor. Burada bir ihmal var mı? Ki var. Çünkü kimsenin ihmali yoksa, benim çocuğum niye burada yatıyor? Bunların tespitini istiyorum. Daha sonra bununla ilgili ödenecek bedeller var. Daha sonrasında da bunlar için ne yapılabilir? Biz hayvan sevmez değiliz. Biz de seviyoruz köpekleri ama bir şey için ısrarla yasa çıkarılıyorsa, bunun diğer insanlara zarar vermemesi için gerekenleri yapmak lazım\" dedi. 'KÖPEKLERİ TOPLAYIP MESKUN BÖLGELERE BIRAKIYORLAR'<br><br>Oğlunun yaşadığı acıları başka çocuğun yaşamamasını dileyen Fatma Elikesik, şöyle konuştu: \"Bunun için büyük bir hayvan hastanesi ve barınağı yapılır, başıboş hayvanları oralarda besleyip bakabilirler. Ama ne zaman benim canım yanar, ne zaman bir başkasının çocuğuna zarar gelir, o noktada ben sesimi çıkarırım. Burada bir eksiklik var. Bunun düzeltilmesi lazım. Çocukların güvenle sokağa çıkabilmesi lazım, güvenle okula gidebilmesi lazım. Bu sadece çocuklar için geçerli değil. Büyük insanlar da gidemiyor. Merkezi yerlerde bu konularla çok karşılaşmayabiliyoruz. Şehir merkezlerindeki köpeklerin toplanıp, meskun bölgelere bırakılması doğru değil. Bu bölgelerde yaşayan insanların çoluğu çocuğu var. Benim canım yandı, yarın belki senin canın yanacak. Eğer bu sokak hayvanları gerçekten zararsızsa ki diyorlar ya 'sokak hayvanlarının insanlık için herhangi bir tehlikesi yok', o zaman getirin çocuklarınızı aynı benim çocuğumun olduğu yere bırakın. Ben bunun mücadelesindeyim. Bu olayı siyasete malzeme yapmaya çalışıyorlar. Ben kimsenin tarafında değilim. Ben herhangi bir parti üyesi değilim. Herhangi bir parti iyi iş yaptığında takdir eder, yanlış yaptığında da eleştiririm. Ben doğrunun haklının yanındayım. Sosyal medyada 'Hakarayançocuk10' diye sayfa açtım. Çünkü biz haktan adaletten yanayız. Ben kimsenin malzemesi olmam. Burada yapılması gereken eksik kim olursa olsun ben kendimi ifade ediyorum, çocuğumun hakkını arıyorum. İnsanların sokaklarda rahatlıkla gezebilmesi lazım.\" Okul yolunda 8 köpeğin saldırdığı çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldı Bursa'da, okula giderken 8 sokak köpeğinin saldırdığı Ö.E.K. (10), yoldan geçen bir motosikletli tarafından kurtarıldı. Başı, kolları ve bacaklarından yaralanan çocuğun vücuduna 80 dikiş atıldığı belirtildi. Çocuğunun bacaklarında kırıklar ve kas yırtılmaları olduğunu söyleyen anne Fatma Elikesik ise isyan etti. Anne Elikesik, "Eğer bu sokak hayvanları gerçekten zararsızsa ki diyorlar ya 'sokak hayvanlarının insanlık için herhangi bir tehlikesi yok', o zaman getirin çocuklarınızı aynı benim çocuğumun olduğu yere bırakın" dedi.

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OYNAT 00:45 Adana sokak köpeği bir çocuk ve iki vatandaşa saldırdı Adana'da sahipsiz köpeğin bir çocuk ve iki vatandaşa saldırması, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.



Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir çocuğun kendisini kovalayan köpekten kaçtığı görülüyor. Köpeğin üzerine atlaması sonucu düşen çocuğa civardaki vatandaşlar yardım ediyor.



Güvenlik kamerası görüntülerinin devamında da aynı köpeğin yolda yürüyen bir erkek ile bir kadına saldırması ve vatandaşların köpeği yakalayıp uzaklaştırması yer alıyor. BiP'te paylaş

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